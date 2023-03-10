نيمار خضع لجراحة ناجحة في الدوحة

القاهرة - بوابة الوسط

خضع نجم منتخب البرازيل لكرة القدم وباريس سان جرمان الفرنسي نيمار لجراحة ناجحة في كاحله الأيمن في الدوحة الجمعة، بحسب ما أعلن ناديه.

وقال النادي الباريسي في بيان «خضع نيمار جونيور الجمعة لجراحة في مستشفى سبيتار في الدوحة»، على يد الأطباء بيتر دهوغ، جيمس كالدر ورودريغو لاسمار، مضيفاً «سار التدخل الجراحي بشكل جيد جداً»، وفق «فرانس برس».

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أضاف متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم «سيتبع اللاعب بروتوكول راحة ورعاية».

ويواجه اللاعب البالغ 31 عاماً خطر الغياب عن الملاعب أربعة أشهر، بعد إصابة تعرض لها خلال مباراة ليل في 19 فبراير في الدوري الفرنسي.

وسبق للاعب البرازيلي أن زار سبيتار في يناير 2019 حيث خضع لسلسلة فحوص وتقييمات طبية في المستشفى القطري، كجزء من إعادة تأهيله بعد إصابة في مشط القدم تعرّض لها في فبراير 2018، وفق بيان المستشفى.

وكان نادي العاصمة أشار إلى أن نيمار «عانى من نوبات عدّة من عدم الاستقرار في الكاحل الأيمن في السنوات الأخيرة وأوصى الطاقم الطبي في باريس سان جرمان بإجراء عملية جراحية لإصلاح الرباط من أجل تجنّب خطر تكرار المعاناة»، محدّدًا فترة الغياب عن الملاعب بين «ثلاثة وأربعة أشهر».

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خاض لاعب برشلونة الإسباني السابق 49% من مباريات سان جرمان في الدوري منذ وصوله.

وكتب نيمار «سأعود أقوى» في رسالة قصيرة على حسابه في «تويتر»، مرفقاً إياها بتعبير رمزي ليدين مفتوحتين طلبًا للدعاء بالشفاء.

أصيب في الكاحل الأيمن عينه في المباراة الأولى لمنتخب البرازيل في مونديال قطر نهاية العام المنصرم ضد صربيا، قبل أن يعود إلى اللعب في ثمن النهائي.