الدوري الألماني: بايرن يواجه أوغسبورغ وعينه على «ديربي الرور»

القاهرة - بوابة الوسط

يعوّل بايرن ميونيخ على ديربي الرور الذي يجمع غريمه بوروسيا دورتموند بجاره اللدود شالكه السبت على ملعب الأخير في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الألماني، كي يبتعد في الصدارة، لكن عليه أولاً تخطي عقبة ضيفه وجاره البافاري أوغسبورغ.

ويدخل عملاق بافاريا لقاء السبت بمعنويات مرتفعة جداً بعد تأهله في منتصف الأسبوع إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه مجدداً على باريس سان جرمان الفرنسي الذي خسر في ذهاب ثمن النهائي على أرضه بهدف لصفر، ثم إياباً الأربعاء في ميونيخ بهدفين نظيفين، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

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ووصل فريق المدرب يوليان ناغلسمان الأربعاء إلى فوزه الثامن من أصل ثمانية مباريات خاضها في طريقه إلى ربع النهائي، بسجل هجومي رائع (21 هدفاً) ودفاعيّ أروع (اهتزت شباكه مرتين فقط).

واستناداً الى ما شاهده من فريقه حتى الآن ورغم أنه بعيدٌ عن مستوى تشكيلتي ثلاثية عامي 2013 و2020، قال ناغلسمان إن بايرن قادر على تحقيق ما يشاء إذا تمتع بالتعطش والشغف اللذين يتوافقان مع النوعية الموجودة في النادي البافاري.

وقال ناغلسمان «ردّدت الأمر 20 مرة، إذا نجحنا خلال اللعب في الجمع بين التعطش والمشاعر بأقصى حدودها لتلتقي مع النوعية التي نتمتع بها، فحينها بإمكاننا أن نحقق أي شيء».

لا مجال لمزيد من الهفوات

وخلافاً لمشوار دوري الأبطال، قدم بايرن أداء متأرجحاً في الدوري هذا الموسم ولا يتحمل المزيد من الهفوات في ظل المطاردة الشرسة ليس فقط من دورتموند بل من ثلاثة فرق أخرى، إذ أنه لا يتقدم سوى بفارق سبع نقاط عن فرايبورغ الخامس.

عادة وبحلول شهر مارس، يكون بطل الدوري في 32 مناسبة متقدماً برقم مزدوج من النقاط على أقرب منافسيه وفي طريقه للفوز باللقب لموسم آخر.

لكن هذا الموسم، خسر بايرن النقاط على أرضه وخارجها أمام عدد من الأندية المتعثرة ويتصدر الآن الترتيب بفارق الأهداف فقط عن غريمه بوروسيا دورتموند.

وقال المدرب إن مكانة بايرن في ألمانيا تعني أن الفِرق المنافسة تواجهه بشغف وتصميم مضاعفين على أمل حصد نقطة أو أكثر ضد العملاق البافاري، مما يعني أن فريقه يحتاج الى فعل الشيء نفسه.

إيذاء البايرن.. ممكن

وتابع «لا يزال هناك الكثير من الفرق في «البوندسليغا» القادرة على أذيتنا، لأن كل فريق يجلب هذه المشاعر معه ضد بايرن ميونيخ. لسوء الحظ، يتعيّن علينا دائماً إحضارها معنا (المشاعر الحماسية). إذا قمنا بإقران هذه الأشياء معاً، فسنكون جيدين جداً»، مستطرداً لكن «إذا لم نفعل ذلك، فعلينا أن نلعب قدراً معيناً من كرة القدم المهزوزة، ونحن بغنى عن ذلك حقاً»، وفق «فرانس 24».

وكان أوغسبورغ إحدى الهوات التي سقط فيها بايرن في الدوري بخسارته بهدف لصفر ذهاباً في سبتمبر، ما جعله يتراجع في حينها إلى المركز الخامس في أدنى ترتيب له هذا الموسم، وبالتالي عليه الحذر من سقوط آخر أمام الجار الذي حقق ثلاثة انتصارات في المراحل الخمس الأخيرة.