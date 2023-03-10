  • Alwasat News
Atwasat

الدوري الألماني: بايرن يواجه أوغسبورغ وعينه على «ديربي الرور»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 10 مارس 2023, 04:52 مساء
الدوري الألماني: بايرن يواجه أوغسبورغ وعينه على «ديربي الرور»
لاعبو فريق بايرن ميونخ الألماني. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

يعوّل بايرن ميونيخ على ديربي الرور الذي يجمع غريمه بوروسيا دورتموند بجاره اللدود شالكه السبت على ملعب الأخير في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الألماني، كي يبتعد في الصدارة، لكن عليه أولاً تخطي عقبة ضيفه وجاره البافاري أوغسبورغ.

ويدخل عملاق بافاريا لقاء السبت بمعنويات مرتفعة جداً بعد تأهله في منتصف الأسبوع إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه مجدداً على باريس سان جرمان الفرنسي الذي خسر في ذهاب ثمن النهائي على أرضه بهدف لصفر، ثم إياباً الأربعاء في ميونيخ بهدفين نظيفين، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

- الدوري الألماني: بايرن يرغب في تخطي عقبة شتوتغارت​
- الدوري الألماني: دورتموند في مواجهة قوية أمام لايبزيغ

ووصل فريق المدرب يوليان ناغلسمان الأربعاء إلى فوزه الثامن من أصل ثمانية مباريات خاضها في طريقه إلى ربع النهائي، بسجل هجومي رائع (21 هدفاً) ودفاعيّ أروع (اهتزت شباكه مرتين فقط).

واستناداً الى ما شاهده من فريقه حتى الآن ورغم أنه بعيدٌ عن مستوى تشكيلتي ثلاثية عامي 2013 و2020، قال ناغلسمان إن بايرن قادر على تحقيق ما يشاء إذا تمتع بالتعطش والشغف اللذين يتوافقان مع النوعية الموجودة في النادي البافاري.

وقال ناغلسمان «ردّدت الأمر 20 مرة، إذا نجحنا خلال اللعب في الجمع بين التعطش والمشاعر بأقصى حدودها لتلتقي مع النوعية التي نتمتع بها، فحينها بإمكاننا أن نحقق أي شيء».

لا مجال لمزيد من الهفوات
وخلافاً لمشوار دوري الأبطال، قدم بايرن أداء متأرجحاً في الدوري هذا الموسم ولا يتحمل المزيد من الهفوات في ظل المطاردة الشرسة ليس فقط من دورتموند بل من ثلاثة فرق أخرى، إذ أنه لا يتقدم سوى بفارق سبع نقاط عن فرايبورغ الخامس.

عادة وبحلول شهر مارس، يكون بطل الدوري في 32 مناسبة متقدماً برقم مزدوج من النقاط على أقرب منافسيه وفي طريقه للفوز باللقب لموسم آخر.

لكن هذا الموسم، خسر بايرن النقاط على أرضه وخارجها أمام عدد من الأندية المتعثرة ويتصدر الآن الترتيب بفارق الأهداف فقط عن غريمه بوروسيا دورتموند.

وقال المدرب إن مكانة بايرن في ألمانيا تعني أن الفِرق المنافسة تواجهه بشغف وتصميم مضاعفين على أمل حصد نقطة أو أكثر ضد العملاق البافاري، مما يعني أن فريقه يحتاج الى فعل الشيء نفسه.

إيذاء البايرن.. ممكن
وتابع «لا يزال هناك الكثير من الفرق في «البوندسليغا» القادرة على أذيتنا، لأن كل فريق يجلب هذه المشاعر معه ضد بايرن ميونيخ. لسوء الحظ، يتعيّن علينا دائماً إحضارها معنا (المشاعر الحماسية). إذا قمنا بإقران هذه الأشياء معاً، فسنكون جيدين جداً»، مستطرداً لكن «إذا لم نفعل ذلك، فعلينا أن نلعب قدراً معيناً من كرة القدم المهزوزة، ونحن بغنى عن ذلك حقاً»، وفق «فرانس 24».

وكان أوغسبورغ إحدى الهوات التي سقط فيها بايرن في الدوري بخسارته بهدف لصفر ذهاباً في سبتمبر، ما جعله يتراجع في حينها إلى المركز الخامس في أدنى ترتيب له هذا الموسم، وبالتالي عليه الحذر من سقوط آخر أمام الجار الذي حقق ثلاثة انتصارات في المراحل الخمس الأخيرة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عشرون عاماً على الغزو الأميركي.. العراق «كذبة أسلحة الدمار الشامل» للإطاحة بنظام صدام

عشرون عاماً على الغزو الأميركي.. العراق «كذبة أسلحة الدمار الشامل» للإطاحة بنظام...
الأهلي طرابلس والاتحاد في اختبار عربي على كأس «الملك سلمان»

الأهلي طرابلس والاتحاد في اختبار عربي على كأس «الملك سلمان»
الطرابلسي: ما تردد عن حملي 500 ألف يورو في باريس غير صحيح

الطرابلسي: ما تردد عن حملي 500 ألف يورو في باريس غير صحيح
وفاة المذيع السابق بـ«راديو الوسط» محمد الأوجلي

وفاة المذيع السابق بـ«راديو الوسط» محمد الأوجلي
الدبيبة: حرب شعواء على نظام العطاء العام المطبق في الصحة من محتكري سوق الدواء

الدبيبة: حرب شعواء على نظام العطاء العام المطبق في الصحة من محتكري سوق الدواء
مصر تمنح جنسيتها للأجانب مقابل وديعة مصرفية بالدولار

مصر تمنح جنسيتها للأجانب مقابل وديعة مصرفية بالدولار
سفراء أميركا و4 دول أوروبية يحثون القادة الليبيين على تقديم التنازلات اللازمة لإجراء الانتخابات

سفراء أميركا و4 دول أوروبية يحثون القادة الليبيين على تقديم التنازلات اللازمة ...
«مالية الوحدة»: صرف مرتبات مارس و3 أشهر من منحتي الزوجة والبنات والأولاد قبل رمضان

«مالية الوحدة»: صرف مرتبات مارس و3 أشهر من منحتي الزوجة والبنات والأولاد قبل ...
كاريكاتير حليم - في اليوم الدولي للمرأة

كاريكاتير حليم - في اليوم الدولي للمرأة
واشنطن تتحرك بشكل ثلاثي الأبعاد ضد «فاغنر» في أفريقيا

واشنطن تتحرك بشكل ثلاثي الأبعاد ضد «فاغنر» في أفريقيا
مراسل الوسط «محمد ترفاس» يفوز بجائزة أفضل صحفي رياضي

مراسل الوسط «محمد ترفاس» يفوز بجائزة أفضل صحفي رياضي
قناة الوسط «WTV» تستعرض مواجهات الجولة الرابعة في «دورينا» ونصف نهائي كأس ليبيا

قناة الوسط «WTV» تستعرض مواجهات الجولة الرابعة في «دورينا» ونصف نهائي كأس ليبيا
كاريكاتير خيري - استمرار اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين

كاريكاتير خيري - استمرار اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين
«ولفرام لاخر» يرصد.. كيف احتفظ الصديق الكبير بمنصبه خلال عقد من الصراع؟

«ولفرام لاخر» يرصد.. كيف احتفظ الصديق الكبير بمنصبه خلال عقد من الصراع؟
د. علي عبد اللطيف احميده لـ«الوسط»: النخب الحالية أسوأ ما أنجبت ليبيا من انتهازية.. وطوق النجاة في قيادات جديدة

د. علي عبد اللطيف احميده لـ«الوسط»: النخب الحالية أسوأ ما أنجبت ليبيا من ...
مكتبة الملك إدريس توجه «دعوة عامة» لحضور مؤتمرها العلمي الثاني

مكتبة الملك إدريس توجه «دعوة عامة» لحضور مؤتمرها العلمي الثاني
«الكوابيس» ما زالت تلاحق سكان كهرمان مرعش التركية بعد شهر من الزلزال

«الكوابيس» ما زالت تلاحق سكان كهرمان مرعش التركية بعد شهر من الزلزال
كاريكاتير حليم - البيئة وموسم الرحلات في ليبيا

كاريكاتير حليم - البيئة وموسم الرحلات في ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
دوري السلة الأميركي: كيفن دورانت يغيب 3 أسابيع عن فينيكس صنز
دوري السلة الأميركي: كيفن دورانت يغيب 3 أسابيع عن فينيكس صنز
«فايزر» ظهير بريمن الألماني يرغب في ارتداء قميص الجزائر
«فايزر» ظهير بريمن الألماني يرغب في ارتداء قميص الجزائر
دورة ويلز الأميركية: موراي يبلغ الدور الثاني بصعوبة
دورة ويلز الأميركية: موراي يبلغ الدور الثاني بصعوبة
الدوري الألماني: بايرن يواجه أوغسبورغ وعينه على «ديربي الرور»
الدوري الألماني: بايرن يواجه أوغسبورغ وعينه على «ديربي الرور»
الدوري الإسباني: برشلونة المتصدر يزور أتلتيك بلباو
الدوري الإسباني: برشلونة المتصدر يزور أتلتيك بلباو
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مع تألق الهوني.. الترجي يهزم الزمالك ويستمر في الصدارة
مع تألق الهوني.. الترجي يهزم الزمالك ويستمر في الصدارة...
بالصور.. كريستيانو رونالدو بالزي السعودي في يوم التأسيس
بالصور.. كريستيانو رونالدو بالزي السعودي في يوم التأسيس...
محمد صلاح يحطم رقمين قياسيين خلال فوز ليفربول على مانشستر بسباعية
محمد صلاح يحطم رقمين قياسيين خلال فوز ليفربول على مانشستر ......
تركيا.. جماهير بشكتاش تلقي بالألعاب للأطفال المتضررين من الزلزال (فيديو)
تركيا.. جماهير بشكتاش تلقي بالألعاب للأطفال المتضررين من ......
العثور على جثة اللاعب الغاني «أتسو» تحت أنقاض زلزال تركيا
العثور على جثة اللاعب الغاني «أتسو» تحت أنقاض زلزال تركيا...
المزيد
نيمار خضع لجراحة ناجحة في الدوحة
نيمار خضع لجراحة ناجحة في الدوحة...
القضاء الإسباني يتهم برشلونة بالفساد والتزوير وإساءة الأمانة
القضاء الإسباني يتهم برشلونة بالفساد والتزوير وإساءة الأمانة...
دوري السلة الأميركي: باكس يهزم نيتس ويعزز صدارته للمنطقة الشرقية
دوري السلة الأميركي: باكس يهزم نيتس ويعزز صدارته للمنطقة ......
الدوري الإسباني: برشلونة المتصدر يزور أتلتيك بلباو
الدوري الإسباني: برشلونة المتصدر يزور أتلتيك بلباو...
الدوري الألماني: بايرن يواجه أوغسبورغ وعينه على «ديربي الرور»
الدوري الألماني: بايرن يواجه أوغسبورغ وعينه على «ديربي ......
المزيد