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«فايزر» ظهير بريمن الألماني يرغب في ارتداء قميص الجزائر

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 10 مارس 2023, 03:42 مساء
«فايزر» ظهير بريمن الألماني يرغب في ارتداء قميص الجزائر
ظهير نادي فيردر بريمن الألماني ميتشل فايزر. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعرب ظهير نادي فيردر بريمن الألماني ميتشل فايزر عن رغبته في تمثيل المنتخب الجزائري الأول، رغم دفاعه عن ألوان المنتخبات الألمانية للفئات العمرية، مستفيدا من الأصول الجزائرية لوالدته.

وقال فايزر (28 عاما) في مؤتمر صحفي الخميس «كان هذا الخيار (تمثيل الجزائر) يجول بخاطري. يشكل اللعب في بطولة كبيرة هدفا مهما بالنسبة لي. لدى ميزة اللعب مع منتخبين وأملك فرصة أكبر لخوض بطولة كبرى مع الجزائر»، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

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وُلد فايزر في كولن في ألمانيا من أب ألماني وأم من أصول جزائرية ويتكلم الفرنسية قليلا وكشف «والدي لعب في فرنسا على مدى سنتين عندما كنت شابا. في الواقع، كنت أتكلم الفرنسية أفضل من الألمانية حينها، لكني نسيت الكثير من الكلمات في الوقت الحالي».

«لم يسبق أن زرت الجزائر»
وكشف اللاعب الذي حمل سابقا ألوان بايرن ميونيخ وكايزرسلاوترن وهرتا برلين وباير ليفركوزن «لم يسبق لي أن زرت الجزائر ولا أدري أي شيء عن ثقافتها أو كيفية العيش فيها، لكني أعشق التجارب، أتطلع إلى التحديات».

وخاض فايزر 40 مباراة مع منتخبات ألمانيا للشباب والناشئين، وتوج بطلا لأوروبا لفئة تحت 21 عاما في 2017.

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