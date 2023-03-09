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أنطونيو كونتي: عقدي مستمر مع توتنهام وسنقرر نهاية الموسم

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 مارس 2023, 06:17 مساء
أنطونيو كونتي: عقدي مستمر مع توتنهام وسنقرر نهاية الموسم
مدرب توتنهام الإنجليزي أنطونيو كونتي. (أرشيفية: الإنترنت)
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أكد مدرب توتنهام الإنجليزي أنطونيو كونتي أن عقده مع الفريق مستمر، ولكن يقرر مستقبله قبل نهاية الموسم، مشيرًا أن الأمور تبدو طبيعية في الفريق حتى مع النتائج المحققة مؤخرًا.

وتعرض توتنهام للإقصاء أمس الأربعاء من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على يد ميلان الإيطالي، إثر التعادل السلبي في المواجهة التي أقيمت بإنجلترا، إلا أن ميلان استفاد من تسجيله الفوز في الذهاب بهدف نظيف، وفق ما نشره الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو.

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وقال كونتي: «أنا متعاقد مع توتنهام، ثم سنقرر في نهاية الموسم مع النادي».

العقد ينتهي في يونيو
وأضاف المدرب الإيطالي: «عقدي ينتهي في يونيو، سنرى - قد يطردونني حتى قبل نهاية الموسم، من يدري، ربما يشعرون بخيبة أمل».

وربطت بعض الأخبار أنطونيو كونتي بالعودة مرة أخرى إلى إيطاليا، وقيادة فريقه السابق إنتر ميلان، إلا أن كونتي رفض التعليق على الأمر.

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