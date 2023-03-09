ميلان يعبر إلى ربع نهائي أبطال أوروبا بعد غياب 11 عامًا

القاهرة - بوابة الوسط

تأهل نادي ميلان الإيطالي، اليوم الأربعاء، إلى دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام الإنجليزي، وذلك بعد غياب استمر 11 عامًا.

الفريق الإيطالي استطاع الخروج بمبارة العودة على استاد توتنهام هوتسبير بالتعادل السلبي في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، مستفيدًا من بالتفوق في مباراة الذهاب بهدف نظيف.

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وفي الدقيقة 76 من عمر المباراة حصل لاعب توتنهام، روميرو، على الإنذار الثاني، ومن ثم البطاقة الحمراء، بسبب دخل قوي تجاه ثيو هيرنانديز.

وفي المباراة الأخرى بنفس الدور، جدد بايرن ميونيخ الألماني فوزه على باريس سان جرمان الفرنسي بهدفين نظيفين، على ملعب «اليانز ارينا» ليبلغ الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.