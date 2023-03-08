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مدافع مانشستر سيتي في وضع محرج بسبب «بنطاله»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 مارس 2023, 07:12 مساء
مدافع مانشستر سيتي في وضع محرج بسبب «بنطاله»
لاعب مانشستر سيتي كايل ووكر مع صديقته. (أرشيفية: الإنترنت)
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وضع مدافع مانشستر سيتي والمنتخب الإنجليزي كايل ووكر نفسه في وضع محرج، وذلك بعدما فتحت شرطة «تشيشر» تحقيقاً في مزاعم تتعلق بخلعه بنطاله في إحدى الحانات.

وقيل إن الحادث المزعوم وقع الأحد، بعد يوم من مشاركته في فوز سيتي على نيوكاسل بهدفين لصفر في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفق ما نشرته وكالة «فرانس برس».

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ونشرت صحيفة «ذي صن» الأربعاء لقطات من كاميرات المراقبة تظهر وولكر يُنزِل بنطاله مرتين في حانة في ويلمسلو، على بعد 14 ميلاً جنوب مانشستر.

وقالت الشرطة في بيان «يوم الأربعاء في الثامن من مارس، علمت شرطة «تشيشر» بمقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي يتعلق بتصرف فاضح زُعِمَ أنه حدث في منطقة ويلمسلو».

لم يحدث توقيف للاعب بعد
وأضافت أن «التحقيقات في ما يتعلق بالحادثة لا تزال في مراحلها الأولى ولم يحصل أي توقيف في الوقت الحالي».

وامتنع سيتي حتى الآن عن التعليق على الحادثة بشأن مدافعه المتوج معه بلقب الدوري الممتاز أربع مرات من أصل تسعة ألقاب أحرزها مع النادي منذ انضمامه إليه من توتنهام عام 2017، وخاض ابن الـ32 عاماً 73 مباراة دولية بألوان المنتخب الإنجليزي.

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