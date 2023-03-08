جيسوس يدعم تشكيلة أرسنال قبل موقعة الدوري الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط

شهدت تدريبات نادي أرسنال الإنجليزي عودة المهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس، ليدعم فريقه قبل مواجهة سبورتنج لشبونة البرتغالي في بطولة الدوري الأوروبي «اليوروبا ليغ».

ويلتقي أرسنال غدا الخميس نظيره لشبونة ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي، وفق ما نشرته «ديلي ميل».

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وأكد ديلي ميل إن تدريبات النادي الإنجليزي شهدت اليوم عودة جيسوس بعد فترة طويلة من الغياب، إثر إصابة تعرض لها مع منتخب بلاده في كأس العالم 2022 بقطر.

جيسوس يجري حول الملعب

وتابعت: «شوهد جيسوس يجري حول الملعب بجوار توماس بارتي، وهو ما يعد دفعة قوية لفريق أرسنال قبل مواجهة سبورتنج لشبونة».

واختتم: «أرتيتا سيكون سعيدًا بكل تأكيد بشأن عودة اللاعب في آخر جزء مهم من الموسم».