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مدرب أنجيه يستقيل من تدريب الفريق بسبب سوء النتائج

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 مارس 2023, 09:22 مساء
مدرب أنجيه يستقيل من تدريب الفريق بسبب سوء النتائج
إلياس شتي لاعب أنجيه الفرنسي مع رئيس النادي، أثناء تقديمه لاعبا جديدا للفريق. (أرشيفية: الإنترنت)
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استقال مدرب أنجيه المهدد بالهبوط المغربي الأصل عبدالعزيز بوحزامة من مهامه الفنية على خلفية تردي نتائج الفريق وتصريحات غير لائقة صدرت عنه، دعماً للاعب الملاحق قانونياً إلياس شتي بسبب لمسه شابة، حسب ما أفاد النادي الفرنسي الثلاثاء.

وأشار أنجيه في بيان «أمام ضغوط إعلامية وحفاظاً على صورة النادي وهدوء غرفة تبديل الملابس، أعلن عبدالعزيز بوحزامة للرئيس سعيد شعبان أنه قرر التخلي عن منصبه»، وفق ما نقلته وكالة «فرانس برس».

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ولم ترد أي تفاصيل على الفور بشأن هوية المدرب الذي سيخلفه، في حين يستقبل أنجيه، متذيل الترتيب مع 10 نقاط من انتصارين و4 تعادلات و20 هزيمة ولم يذق طعم الفوز منذ سبتمبر الماضي، تولوز الأحد.

ووجد بوحزامة الذي جرى انتقاده سابقاً لعدم قدرته على تحقيق نتائج جيدة وفشله في قيادة الفريق إلى منطقة الأمان نفسه في موقف لا يحسد عليه بعد الكشف عن محادثة قبل مباراة أنجيه الأخيرة التي خسرها أمام مونبلييه بخماسية نظيفة في المرحلة 26، يتطلع خلالها إلى إعادة الثقة لمدافعه الشاب إلياس شتي (28 عاماً).

شتي شارك أساسيا للمرة الثالثة
وأشرك بوحزامة مدافعه أساسياً للمرة الثالثة فقط هذا الموسم، عندما كشفت الصحافة المحلية خلال الأسبوع أن شتي أقر بلمس امرأة شابة خلال حفلة في ملهى ليلي وأنه سيحاكم في أبريل المقبل، وفق وكالة «فرانس برس».

قال بوحزامة دفاعاً عن لاعبه «هذا ليس سيئاً، لقد لمسنا جميعاً فتيات»، حسب عدة مصادر نقلاً عن جريدتي «أويست فرانس» و«ليكيب» وأكدها مراسل وكالة «فرانس برس».

وأدان أنجيه «بلا تحفظ الكلمات التي قيلت خلال الحديث، حتى لو بدت أكدت حماقة من نية التقليل من شأن كلمة جنسية»، مؤكداً أن بوحزامة قد اعتذر «لزملائه، خاصة النساء منهم».

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