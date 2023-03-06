روستا تحطم المحرمات في كرة القدم الألبانية

القاهرة - بوابة الوسط

تحدت إيمانويلا روستا المحرمات وقادها تصميمها إلى أن تصبح أول سيدة تحكّم مباريات كرة قدم في الدوري الألباني، متحدية الحواجز في الدولة البلقانية، وتروي الحَكَمَة البالغة 29 عاماً لوكالة «فرانس برس»: «عليك أن تقاتل كي يتم قبولك. عليك تحطيم الجدار الزجاجي».

رغم الشغف الكبير لكرة القدم في ألبانيا، إلا أن اللعبة النسوية لا تزال في بداياتها وبالكاد مرّ عقدان على انطلاقها: ينضوي راهناً نحو ألفي سيدة تحت لواء الاتحاد الالباني للعبة، مقابل 22 ألف لاعب، وتعمل روستا صباحاً كمدرسة تربية بدنية في مدرسة إلباسان، مسقط رأسها في وسط بلاد يصعب العيش فيها فقط من الرياضة. بعد الظهر، تتدرّب مع زملائها الرجال.

روستا تحصل على الشارة الدولية

تضيف روستا الحائزة على الشارة الدولية في 2019 «لاتخاذ القرارات الصحيحة، عليك الإلمام بالقوانين بشكل كامل، لكن أن تملك أيضاً لياقة بدنية عالية وقدرة مرتفعة على التركيز».

- فاطمة الزهراء موهبة ليبية في طريق كرة القدم النسائية

تواجه الشابة التي تعيش مع والدتها في شقة صغيرة مليئة بميداليات شاهدة على نجاحاتها، تحديات كبيرة، خصوصاً لكسر قيود القوالب النمطية. تتصدّر الصحف المحلية أحياناً عناوين مثل «الحكمة المثيرة التي ترفع الحماوة».

قيود اجتماعية وتبعية اقتصادية

في هذا البلد البالغ عدد سكانه 2.8 مليوني نسمة والمنعزل منذ فترة عن العالم بسبب نظامه الديكتاتوري الشيوعي، تعرّض العديد من النساء للخضوع والتبعية الاقتصادية.

تصرّ روستا التي قادت أكثر من عشر مباريات دولية في أوروبا، أن التحكيم «لا يرتبط بالجنس، بل بالكفاءة»، وتهدف إلى قيادة مباريات للرجال في كأس العالم، على غرار الفرنسية ستيفاني فرابار، في سابقة خلال مونديال قطر 2022 الأخير.