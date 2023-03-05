مانشستر سيتي ينضم لصراع التعاقد مع غفارديول

القاهرة - بوابة الوسط

انضم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي إلى سباق التعاقد مع المدافع الدولي الكرواتي يوسكو غفارديول لاعب لايبزيغ الألماني، في الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرغب «السيتي» في جلب مدافع قوي، ليعوض الإسباني إيمريك لابورت، الذي يمر بفترة سيئة ولا يشارك كثيرًا مع الفريق، وفق ما نشره الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو.

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وحدد لايبزيغ سعر مدافعه الكرواتي بـ100 مليون يورو، بعد التألق الكبير في الفترة الأخيرة، وجذبه لأنظار كبار أوروبا؛ إذ يتصارع ريال مدريد مع تشيلسي وليفربول، وأخيرًا مانشستر سيتي، للظفر بخدمات اللاعب.

عقده مع لايبزيغ

ويرتبط اللاعب (21 عامًا) مع النادي الألماني بعقد حتى 2027، ويملك شرطًا جزائيًا، لكن لا يمكن تفعيله قبل صيف 2024.

وبينما قدم تشيلسي عرضًا رسميًا في الانتقالات الشتوية الماضية بقيمة 60 مليون يورو، إلا أن لايبزيغ لم يرغب في التفريط في لاعبه، الذي أكد رغبته اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، كاشفًا تشجيعه لنادي ليفربول منذ الصغر.