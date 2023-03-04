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لقاء استعادة التوازن.. الأهلي المصري يهزم القطن الكاميروني بدوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط السبت 04 مارس 2023, 09:00 مساء
لقاء استعادة التوازن.. الأهلي المصري يهزم القطن الكاميروني بدوري الأبطال
لاعب الأهلي المصري رأفت خليل يحتفل بهدفه الثالث في شباك القطن الكاميروني بدوري أبطال أفريقيا، 4 مارس 2023. (الإنترنت)
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حقق نادي الأهلي المصري الفوز أمام القطن الكاميروني بثلاثية نظيفة السبت، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، ليستعيد توازنه في المجموعة الثانية، ويحيي آماله في التأهل للدور المقبل.

وتقدم للأهلي محمد شريف في الدقيقة الأولى من المباراة بتسديدة يسارية، بعدها وقع الجزائري أحمد القندوسي على أول أهدافه مع «المارد الأحمر» وثاني أهداف اللقاء عند الدقيقة 42، إثر عرضية متقنة من التونسي علي معلول.

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واختتم الشاب رأفت خليل أهداف المارد الأحمر الثلاث في الوقت بدل من الضائع، بعد تمريرة رائعة من علي معلول.

وهذا الفوز الأول للنادي الأهلي في دور المجموعات، بعد التعثر في السودان أمام الهلال والخسارة بهدف نظيف، والتعادل أمام صنداونز الجنوب أفريقي في القاهرة بهدفين لكل منهما.

الأهلي في المركز الثالث
ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة الرابعة في المركز الثالث بالمجموعة الثانية، بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر صنداونز، ونقطتين عن الهلال صاحب المركز الثاني.

وسيسافر الأهلي إلى جنوب أفريقيا لملاقاة صنداونز، بينما يستقبل الهلال نظيره القطن الكاميروني في رابع لقاءات المجموعة.

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