بايرن ميونيخ يمدد عقد موتينغ حتى يونيو 2024

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي بايرن ميونيخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم الجمعة في بيان تمديد عقد مهاجمه الدولي الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو موتينغ حتى يونيو 2024.

وقال المدير الرياضي للنادي البافاري البوسني حسن صالحميدجيتش «تشوبو هو فنان بالكرة، قدَّم أداءً جيدًا جدًا في السنوات الأخيرة. في مرحلة ذهاب هذا الموسم، ساعدنا في مركز قلب الهجوم، لسد الثغرات التي كانت لدينا»، حسب «فرانس برس».

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وأعرب تشوبو موتينغ (73 مباراة دولية و21 هدفًا) عن سعادته بتمديد عقده، وقال «أشعر أنني بحالة جيدة هنا، وعائلتي تشعر أيضًا بارتياح في ميونيخ، وهذه نقطة مهمة بالنسبة لي، بطبيعة الحال، أنا سعيد أيضًا بقدرتي على مساعدة الفريق كثيرًا».

وانضم تشوبو موتينغ إلى بايرن ميونيخ في صفقة انتقال حر في خريف العام 2020 بعد نهاية عقده مع باريس سان جرمان الفرنسي، ووقَّع عقدا لمدة موسم واحد فقط حتى صيف 2021، تم تمديده لأول مرة لمدة عامين حتى 30 يونيو 2023.