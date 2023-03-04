  • Alwasat News
Atwasat

الاتحاد الأميركي للتنس يؤيد طلب ديوكوفيتش دخول البلاد لخوض دورتي الماسترز

القاهرة - بوابة الوسط السبت 04 مارس 2023, 03:49 مساء
الاتحاد الأميركي للتنس يؤيد طلب ديوكوفيتش دخول البلاد لخوض دورتي الماسترز
الصربي نوفاك ديوكوفيتش. (أرشيفية - الإنترنت)
alwasat radio

أيد الاتحاد الأميركي لكرة المضرب ومنظمو بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى، طلب الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميا، دخول البلاد على الرغم من عدم حصوله على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

- أول لقب لديوكوفيتش في 2023 بمباراة ماراثونية بعد العودة من الترحيل

ويأمل ديوكوفيتش (35 عاما) في أن يحصل على تصريح لدخول الأراضي الأميركية لخوض غمار دورتي الماسترز 1000 إنديان ويلز وميامي، وأفادت الهيئتان في بيان مشترك: «نوفاك ديوكوفيتش هو أحد أعظم الأبطال الذين عرفتهم رياضتنا على الإطلاق. يأمل الاتحاد الأميركي وبطولة الولايات المتحدة المفتوحة في أن ينجح في محاولته دخول البلاد، وأن تتمكن الجماهير من رؤيته ينافس مجددا في إنديان ويلز وميامي»، حسب «فرانس برس».

ولا تسمح واشنطن بدخول البلاد للمسافرين الدوليين غير المطعمين. فيما أشارت وكالة أمن النقل الأميركية مؤخرا إلى أن هذا الإجراء لن يتغير حتى منتصف أبريل على الأقل.

طُرد ديوكوفيتش من أستراليا
وتنطلق منافسات بطولة إنديان ويلز، الأربعاء المقبل، في كاليفورنيا، وتستمر حتى 19 مارس الجاري، وستتبعها بطولة ميامي المفتوحة من 22 مارس حتى 2 أبريل المقبل.

وطُرد ديوكوفيتش من أستراليا قبل فترة وجيزة من نسخة بطولة أستراليا المفتوحة 2022 لعدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا. كما لم يُسمح له بالحضور إلى الولايات المتحدة للدفاع عن حظوظه في إنديان ويلز أو بطولة فلاشينغ ميدوز. كانت آخر مرة لعب فيها مباراة على الأراضي الأميركية في فلاشينغ ميدوز بالذات العام 2021.

من ناحيته، قال ديوكوفيتش الذي يتقاسم الرقم القياسي لعدد الألقاب في الغراند سلام مع الإسباني رافايل نادال (22 لكل منهما)، في دبي هذا الأسبوع إنه لا يزال ينتظر معرفة ما إذا كانت السلطات الأميركية ستمنحه هذا التفويض أم لا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة النصر والتحدي في «دورينا»

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة النصر والتحدي في «دورينا»
رحومة ونجم في ضيافة قناة الوسط «WTV» لتحليل مواجهتي «الخمس × الاتحاد» و «النصر × التحدي»

رحومة ونجم في ضيافة قناة الوسط «WTV» لتحليل مواجهتي «الخمس × الاتحاد» و «النصر ×...
عبر قناة الوسط «WTV» ثلاث مواجهات مهمة في «دورينا».. السبت

عبر قناة الوسط «WTV» ثلاث مواجهات مهمة في «دورينا».. السبت
المفوضية الأوروبية تطالب بنقل الصناعات الدفاعية إلى حالة اقتصاد الحرب

المفوضية الأوروبية تطالب بنقل الصناعات الدفاعية إلى حالة اقتصاد الحرب
«فيسبوك» و«إنستغرام»: قرار جديد بشأن المنشورات المثيرة للجدل

«فيسبوك» و«إنستغرام»: قرار جديد بشأن المنشورات المثيرة للجدل
القبة الفلكية تستضيف جلسة حوارية حول «التشريعات المنظمة للإعلام الليبي»

القبة الفلكية تستضيف جلسة حوارية حول «التشريعات المنظمة للإعلام الليبي»
غوتيريس يندد بمعدلات فائدة «جشعة» تفرضها البلدان الغنية على الفقيرة

غوتيريس يندد بمعدلات فائدة «جشعة» تفرضها البلدان الغنية على الفقيرة
الإمارات وتركيا توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

الإمارات وتركيا توقعان اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة
طبيب بايدن: الرئيس خضع لإزالة ورم سرطاني صغير في فبراير

طبيب بايدن: الرئيس خضع لإزالة ورم سرطاني صغير في فبراير
استوديو الـ«VAR» عبر «WTV»: الحالات التحكيمية لمواجهة الأهلي طرابلس والاتحاد المصراتي

استوديو الـ«VAR» عبر «WTV»: الحالات التحكيمية لمواجهة الأهلي طرابلس والاتحاد ...
شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الصداقة وشباب الجبل في «دورينا»

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الصداقة وشباب الجبل في «دورينا»
الدوري الإنجليزي: مانشستر يونايتد يلتقي ليفربول في قمة الجولة 26

الدوري الإنجليزي: مانشستر يونايتد يلتقي ليفربول في قمة الجولة 26
دوري السلة الأميركي: ليبرون جيمس يغيب عن الملاعب للإصابة

دوري السلة الأميركي: ليبرون جيمس يغيب عن الملاعب للإصابة
بعد انقراضه 24 سنة.. ظهور طائر نادر في مدغشقر

بعد انقراضه 24 سنة.. ظهور طائر نادر في مدغشقر
رئيس نادي الاتحاد عبر «في التسعين»: لدينا رؤية جديدة وسنعتمد على الشباب

رئيس نادي الاتحاد عبر «في التسعين»: لدينا رؤية جديدة وسنعتمد على الشباب
رئيس الأهلي طرابلس يفجر مفاجأة عبر في التسعين: رغبنا في إقالة المدرب منذ فترة

رئيس الأهلي طرابلس يفجر مفاجأة عبر في التسعين: رغبنا في إقالة المدرب منذ فترة
«فرانس برس»: إيران على عتبة صنع قنبلة نووية وزيارة منتظرة لمدير «الطاقة الذرية»

«فرانس برس»: إيران على عتبة صنع قنبلة نووية وزيارة منتظرة لمدير «الطاقة الذرية»
دمية تستحيل «أيقونة وطنية» في اليابان

دمية تستحيل «أيقونة وطنية» في اليابان
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
دورة دبي للتنس: مدفيديف يلحق الخسارة الأولى بديوكوفيتش هذا الموسم
دورة دبي للتنس: مدفيديف يلحق الخسارة الأولى بديوكوفيتش هذا الموسم
الاتحاد الأميركي للتنس يؤيد طلب ديوكوفيتش دخول البلاد لخوض دورتي الماسترز
الاتحاد الأميركي للتنس يؤيد طلب ديوكوفيتش دخول البلاد لخوض دورتي ...
بايرن ميونيخ يمدد عقد موتينغ حتى يونيو 2024
بايرن ميونيخ يمدد عقد موتينغ حتى يونيو 2024
برشلونة يمدد عقد سيرجي روبرتو حتى صيف 2024
برشلونة يمدد عقد سيرجي روبرتو حتى صيف 2024
فيرمينو ينوي ترك ليفربول في نهاية الموسم
فيرمينو ينوي ترك ليفربول في نهاية الموسم
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مع تألق الهوني.. الترجي يهزم الزمالك ويستمر في الصدارة
مع تألق الهوني.. الترجي يهزم الزمالك ويستمر في الصدارة...
بالصور.. كريستيانو رونالدو بالزي السعودي في يوم التأسيس
بالصور.. كريستيانو رونالدو بالزي السعودي في يوم التأسيس...
تركيا.. جماهير بشكتاش تلقي بالألعاب للأطفال المتضررين من الزلزال (فيديو)
تركيا.. جماهير بشكتاش تلقي بالألعاب للأطفال المتضررين من ......
حارس بلجيكي يفقد حياته بعد إنقاذ ركلة جزاء
حارس بلجيكي يفقد حياته بعد إنقاذ ركلة جزاء...
العثور على جثة اللاعب الغاني «أتسو» تحت أنقاض زلزال تركيا
العثور على جثة اللاعب الغاني «أتسو» تحت أنقاض زلزال تركيا...
المزيد
تشافي: برشلونة أصعب فريق في العالم
تشافي: برشلونة أصعب فريق في العالم...
دوري السلة الأميركي: نتس يقلب تأخره لفوز أمام سلتيكس
دوري السلة الأميركي: نتس يقلب تأخره لفوز أمام سلتيكس...
لاتسيو يعكر مسيرة نابولي في الدوري الإيطالي ويلحق به الخسارة الثانية هذا الموسم
لاتسيو يعكر مسيرة نابولي في الدوري الإيطالي ويلحق به الخسارة......
فيرمينو ينوي ترك ليفربول في نهاية الموسم
فيرمينو ينوي ترك ليفربول في نهاية الموسم...
برشلونة يمدد عقد سيرجي روبرتو حتى صيف 2024
برشلونة يمدد عقد سيرجي روبرتو حتى صيف 2024...
المزيد