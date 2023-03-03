الدوري الإسباني: برشلونة لخطوة أخرى نحو لقب الدوري أمام فالنسيا

القاهرة - بوابة الوسط

يسعى برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم والمنتشي بفوزه بـ«الكلاسيكو» على غريمه اللدود ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي الكأس، للتقدم خطوة جديدة نحو الظفر باللقب، وذلك عندما يستقبل على ملعبه «كامب نو» ضيفه فالنسيا الأحد ضمن منافسات المرحلة 24.

استحق رجال المدرب تشافي هرنانديز الفوز على ريال بهدف نظيف في عقر دار الأخير في الكأس المحلية الخميس، ووضعوا قدماً في النهائي قبل مباراة الإياب في الخامس من أبريل المقبل، وفق ما نشره «موقع فرانس 24».

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ويفتقد النادي الكاتالوني لجهود مهاجميه البولندي روبرت ليفاندوفسكي والفرنسي عثمان ديمبيليه ولاعب الوسط بيدري، لذا ستكون مباراته أمام فريق «الخفافيش» معركة طاحنة في سعي الأخير لتفادي الهبوط حيث يحتل المركز الثامن عشر برصيد 23 نقطة متقدماً بفارق نقطة عن خيتافي وصيف القاع ومتأخراً بفارق نقطة عن بلد الوليد الذي يستقبل إسبانيول الأحد أيضاً.

بدا برشلونة ضعيفاً من دون بيدري، إذ لم ينجح في الفوز سوى بنسبة 45% من مبارياته من دون لاعب وسطه في «لا ليغا منذ انضمام الأخير إلى صفوفه عام 2020، مقابل 73 في المئة عندما يكون على أرض الملعب».

غيابات كثيرة وخسارة ثانية خارج الحسبان

ولا يضع برشلونة في الحسبان خسارة ثانية توالياً في الدوري، إذ بعد خروجه من مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي بمجموع المباراتين بأربعة أهداف لثلاثة، تعرض لخسارة مفاجئة في «لا ليغا» أمام ألميريا بهدف نظيف حالت دون زيادة تقدمه في الصدارة إلى 10 نقاط أمام غريمه ريال مدريد.

ويتوجب على تشافي الذي لم يعد يملك ترف الاختيار بين عدة لاعبين بسبب كثرة الغيابات أن يقود لاعبيه للفوز على فريق استراح هذا الأسبوع، حيث فاز فالنسيا في مباراته الأخيرة على ريال سوسييداد بهدف لصفر قبل قرابة أسبوع.

كما يدرك «مايسترو» خط الوسط السابق في كاتالونيا، برغم الإرث الهجومي في برشلونة، فإن كل انتصار في هذه المرحلة الدقيقة من الموسم ومع كثرة الإصابات في صفوف فريقه، سيكون حاسماً مهما كان أسلوب اللعب.

قال تشافي بعد الفوز في الكلاسيكو «كنا ندافع بشكل استثنائي بدون الكرة».

الفوز مهم للغاية

وأضاف «الدفاع جزء من المباراة، ولهذا فإن الفوز مهم للغاية، لقد كان فوزاً هائلاً. اليوم قللنا من خطورة ريال مدريد»، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

وبالفعل، فقد استحوذ ريال على الكرة بشكل أكبر في حين دافع تشافي عن أسلوب لعب فريقه مؤكداً أن هذه لم تكن خطته.

وأردف «لقد دفعونا إلى نصف ملعبنا كثيراً، وأخضعونا بالكرّ» و«هي ليست النسبة المئوية للاستحواذ التي نبحث عنها. نحن بحاجة للعب بالكرة وإلا فلن نتحكم في المباريات».