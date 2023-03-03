  • Alwasat News
Atwasat

الدوري الإسباني: برشلونة لخطوة أخرى نحو لقب الدوري أمام فالنسيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 03 مارس 2023, 06:06 مساء
الدوري الإسباني: برشلونة لخطوة أخرى نحو لقب الدوري أمام فالنسيا
لقطة من مواجهة سابقة بين برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

يسعى برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم والمنتشي بفوزه بـ«الكلاسيكو» على غريمه اللدود ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي الكأس، للتقدم خطوة جديدة نحو الظفر باللقب، وذلك عندما يستقبل على ملعبه «كامب نو» ضيفه فالنسيا الأحد ضمن منافسات المرحلة 24.

استحق رجال المدرب تشافي هرنانديز الفوز على ريال بهدف نظيف في عقر دار الأخير في الكأس المحلية الخميس، ووضعوا قدماً في النهائي قبل مباراة الإياب في الخامس من أبريل المقبل، وفق ما نشره «موقع فرانس 24».

- الدوري الإسباني: ريال مدريد يبحث عن فوز أمام أوساسونا للضغط على برشلونة
- بيدري يغيب عن برشلونة أربعة أسابيع

ويفتقد النادي الكاتالوني لجهود مهاجميه البولندي روبرت ليفاندوفسكي والفرنسي عثمان ديمبيليه ولاعب الوسط بيدري، لذا ستكون مباراته أمام فريق «الخفافيش» معركة طاحنة في سعي الأخير لتفادي الهبوط حيث يحتل المركز الثامن عشر برصيد 23 نقطة متقدماً بفارق نقطة عن خيتافي وصيف القاع ومتأخراً بفارق نقطة عن بلد الوليد الذي يستقبل إسبانيول الأحد أيضاً.

بدا برشلونة ضعيفاً من دون بيدري، إذ لم ينجح في الفوز سوى بنسبة 45% من مبارياته من دون لاعب وسطه في «لا ليغا منذ انضمام الأخير إلى صفوفه عام 2020، مقابل 73 في المئة عندما يكون على أرض الملعب».

غيابات كثيرة وخسارة ثانية خارج الحسبان
ولا يضع برشلونة في الحسبان خسارة ثانية توالياً في الدوري، إذ بعد خروجه من مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي بمجموع المباراتين بأربعة أهداف لثلاثة، تعرض لخسارة مفاجئة في «لا ليغا» أمام ألميريا بهدف نظيف حالت دون زيادة تقدمه في الصدارة إلى 10 نقاط أمام غريمه ريال مدريد.

ويتوجب على تشافي الذي لم يعد يملك ترف الاختيار بين عدة لاعبين بسبب كثرة الغيابات أن يقود لاعبيه للفوز على فريق استراح هذا الأسبوع، حيث فاز فالنسيا في مباراته الأخيرة على ريال سوسييداد بهدف لصفر قبل قرابة أسبوع.

كما يدرك «مايسترو» خط الوسط السابق في كاتالونيا، برغم الإرث الهجومي في برشلونة، فإن كل انتصار في هذه المرحلة الدقيقة من الموسم ومع كثرة الإصابات في صفوف فريقه، سيكون حاسماً مهما كان أسلوب اللعب.

قال تشافي بعد الفوز في الكلاسيكو «كنا ندافع بشكل استثنائي بدون الكرة».

الفوز مهم للغاية
وأضاف «الدفاع جزء من المباراة، ولهذا فإن الفوز مهم للغاية، لقد كان فوزاً هائلاً. اليوم قللنا من خطورة ريال مدريد»، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

وبالفعل، فقد استحوذ ريال على الكرة بشكل أكبر في حين دافع تشافي عن أسلوب لعب فريقه مؤكداً أن هذه لم تكن خطته.

وأردف «لقد دفعونا إلى نصف ملعبنا كثيراً، وأخضعونا بالكرّ» و«هي ليست النسبة المئوية للاستحواذ التي نبحث عنها. نحن بحاجة للعب بالكرة وإلا فلن نتحكم في المباريات».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الصداقة وشباب الجبل في «دورينا»

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة الصداقة وشباب الجبل في «دورينا»
الدوري الإنجليزي: مانشستر يونايتد يلتقي ليفربول في قمة الجولة 26

الدوري الإنجليزي: مانشستر يونايتد يلتقي ليفربول في قمة الجولة 26
دوري السلة الأميركي: ليبرون جيمس يغيب عن الملاعب للإصابة

دوري السلة الأميركي: ليبرون جيمس يغيب عن الملاعب للإصابة
رئيس الأهلي طرابلس يفجر مفاجأة عبر في التسعين: رغبنا في إقالة المدرب منذ فترة

رئيس الأهلي طرابلس يفجر مفاجأة عبر في التسعين: رغبنا في إقالة المدرب منذ فترة
دمية تستحيل «أيقونة وطنية» في اليابان

دمية تستحيل «أيقونة وطنية» في اليابان
كاريكاتير خيري - احتجاز الناشط المدني أحمد التواتي في بنغازي

كاريكاتير خيري - احتجاز الناشط المدني أحمد التواتي في بنغازي
في العدد 380: مصير «مناورة باتيلي».. وأزمة مرتبات الليبيين

في العدد 380: مصير «مناورة باتيلي».. وأزمة مرتبات الليبيين
شاهد.. «في التسعين» يكشف هوية مدربي قطبي طرابلس

شاهد.. «في التسعين» يكشف هوية مدربي قطبي طرابلس
جريدة «ذا ميرور» البريطانية تعتذر للسراج

جريدة «ذا ميرور» البريطانية تعتذر للسراج
كاريكاتير خيري - باتيلي يطرح مبادرة لإجراء الانتخابات في ليبيا

كاريكاتير خيري - باتيلي يطرح مبادرة لإجراء الانتخابات في ليبيا
مناقشة كتاب «الثورة الليبية» في ندوة أدبية بالقبة الفلكية (صور)

مناقشة كتاب «الثورة الليبية» في ندوة أدبية بالقبة الفلكية (صور)
معهد أميركي: الانتخابات الليبية لا تزال بعيدة المنال

معهد أميركي: الانتخابات الليبية لا تزال بعيدة المنال
شاهد في «وسط الخبر»: هل كتبت واشنطن شهادة وفاة مهمة باتيلي؟

شاهد في «وسط الخبر»: هل كتبت واشنطن شهادة وفاة مهمة باتيلي؟
كاريكاتير حليم - تراجع مياه البحر في ليبيا وعدة دول

كاريكاتير حليم - تراجع مياه البحر في ليبيا وعدة دول
الدبيبة يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة المساعدة لتنفيذ الانتخابات

الدبيبة يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة المساعدة لتنفيذ الانتخابات
شاكيرا: أغنيتي ضد بيكيه كانت «أكثر فاعلية من الطبيب النفسي»

شاكيرا: أغنيتي ضد بيكيه كانت «أكثر فاعلية من الطبيب النفسي»
لمدة أسبوعين.. لجنة مبادرة الإسكان الشبابي تبدأ تلقي الشكاوى

لمدة أسبوعين.. لجنة مبادرة الإسكان الشبابي تبدأ تلقي الشكاوى
ضبط آلة لتصنيع أقراص المخدرات بكثافة في منطقة السواني

ضبط آلة لتصنيع أقراص المخدرات بكثافة في منطقة السواني
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
يوفنتوس يجدد عقد البرازيلي دانيلو
يوفنتوس يجدد عقد البرازيلي دانيلو
وكيل أعمال كفاراتسخيليا: اللاعب يحب الريال وأنا ووالده نفضل برشلونة
وكيل أعمال كفاراتسخيليا: اللاعب يحب الريال وأنا ووالده نفضل ...
مُدافع بايرن ينفي كل التكهنات حول مستقبله
مُدافع بايرن ينفي كل التكهنات حول مستقبله
دوري السلة الأميركي: ليبرون جيمس يغيب عن الملاعب للإصابة
دوري السلة الأميركي: ليبرون جيمس يغيب عن الملاعب للإصابة
توجيه تهمة «الاغتصاب» إلى أشرف حكيمي واللاعب ينفي
توجيه تهمة «الاغتصاب» إلى أشرف حكيمي واللاعب ينفي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مع تألق الهوني.. الترجي يهزم الزمالك ويستمر في الصدارة
مع تألق الهوني.. الترجي يهزم الزمالك ويستمر في الصدارة...
بالصور.. كريستيانو رونالدو بالزي السعودي في يوم التأسيس
بالصور.. كريستيانو رونالدو بالزي السعودي في يوم التأسيس...
تركيا.. جماهير بشكتاش تلقي بالألعاب للأطفال المتضررين من الزلزال (فيديو)
تركيا.. جماهير بشكتاش تلقي بالألعاب للأطفال المتضررين من ......
حارس بلجيكي يفقد حياته بعد إنقاذ ركلة جزاء
حارس بلجيكي يفقد حياته بعد إنقاذ ركلة جزاء...
العثور على جثة اللاعب الغاني «أتسو» تحت أنقاض زلزال تركيا
العثور على جثة اللاعب الغاني «أتسو» تحت أنقاض زلزال تركيا...
المزيد
الدوري الإسباني: برشلونة لخطوة أخرى نحو لقب الدوري أمام فالنسيا
الدوري الإسباني: برشلونة لخطوة أخرى نحو لقب الدوري أمام ......
الدوري الفرنسي: كيليان مبابي على أعتاب إنجاز تاريخي مع باريس
الدوري الفرنسي: كيليان مبابي على أعتاب إنجاز تاريخي مع باريس...
بفوزه في «الكلاسيكو».. برشلونة يقترب من بلوغ نهائي كأس إسبانيا
بفوزه في «الكلاسيكو».. برشلونة يقترب من بلوغ نهائي كأس ......
توجيه تهمة «الاغتصاب» إلى أشرف حكيمي واللاعب ينفي
توجيه تهمة «الاغتصاب» إلى أشرف حكيمي واللاعب ينفي...
دوري السلة الأميركي: ليبرون جيمس يغيب عن الملاعب للإصابة
دوري السلة الأميركي: ليبرون جيمس يغيب عن الملاعب للإصابة...
المزيد