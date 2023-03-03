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توجيه تهمة «الاغتصاب» إلى أشرف حكيمي واللاعب ينفي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 03 مارس 2023, 04:55 مساء
توجيه تهمة «الاغتصاب» إلى أشرف حكيمي واللاعب ينفي
لاعب المنتخب المغربي وباريس سان جيرمان الفرنسي أشرف حكيمي. (أرشيفية: الإنترنت)
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وُجهت اليوم الجمعة تهمة الاغتصاب إلى نجم المنتخب المغربي ونادي باريس سان جرمان الفرنسي أشرف حكيمي، حسب ما أفاد مكتب المدعي العام في نانتير.

واستجوب المدعون العامون الخميس حكيمي بعد اتهامات من امرأة تبلغ من العمر 24 عامًا بتعرضها للاغتصاب في منزل اللاعب في بولونيّ - بيلانكور في 25 فبراير الماضي، وفق ما نشرته وكالة «فرانس برس».

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وقال المدعون إن رقابته القضائية تمنعه من التواصل مع الفتاة. ومع ذلك، فهو مخوّل بمغادرة الأراضي الفرنسية.

وأوكل التحقيق الأولي الذي فتحه مكتب المدعي العام في نانتير الإثنين إلى قاضي تحقيق.

ولم ترد محامية اللاعب فاني كولان على اتصال من وكالة فرانس برس، علمًا أنها أكدت لجريدة «لو باريزيان» الثلاثاء أن الاتهامات «كاذبة» وأن حكيمي «هادئ» و«تحت تصرف العدالة».

واستمع المحققون إلى الشابة الأربعاء، حسب ما أفادت مصادر مطلعة.

الضحية تتحدث للعدالة
وقالت محامية المدعية راشيل فلور باردو لـ«فرانس برس» «لقد أخذنا علمًا بقرار الاتهام. موكلتي تحافظ على كل أقوالها. لقد اختارت التحدث إلى العدالة حصريًا ولا ترغب في نشر القضية، حفاظًا على سلامتها».

وكانت الضحية توجهت إلى مركز للشرطة في فال دو مارن الأحد الماضي للتبليغ عن الحادثة، لكنها لم تتقدم بشكوى.

ووفقًا لمصدر بالشرطة، قالت إنها تعرفت على حكيمي في يناير على تطبيق إنستعرام وذهبت إلى منزله يوم السبت عبر سيارة طلبها اللاعب لاصطحابها.

وأضاف المصدر تبليغ الضحية أن حكيمي قبّلها ولمسها من دون موافقتها قبل أن يغتصبها. تمكنت من دفعه بعيدًا، وقالت إن صديقة تواصلت معها عبر رسالة نصية، جاءت لاصطحابها.

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