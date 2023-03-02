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يوفنتوس يجدد عقد البرازيلي دانيلو

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 02 مارس 2023, 04:05 مساء
يوفنتوس يجدد عقد البرازيلي دانيلو
من إعلان يوفينتوس الإيطالي تجديد عقد لاعبه البرازيلي داينلو حتى 2025، 2 مارس 2023. (موقع يوفينتوس الرسمي)
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وقع الظهير البرازيلي دانيلو على عقد جديد مع ناديه يوفنتوس، بعد التوصل إلى اتفاق حول التمديد حتى يونيو 2025.

ووافق دانيلو على الشروط الشخصية مع النادي، كما قبل وضع خيار التمديد لموسم إضافي حتى 2026، وفق ما نشره الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو.

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وقال يوفنتوس في بيان نشره عبر موقعه الرسمي: «دانيلو مدد عقده حتى 2025، بالتالي قصته مع (البيانكونيري) مستمرة، ولا يسعه أن يكون أكثر سعادة».

المغامرة مستمرة
مضيفا «مغامرته مع يوفنتوس بدأت قبل ثلاثة أعوام ونصف العام وقطعنا معا شوطاً طويلاً، دائماً بجانب بعضنا البعض، وهذا ما تؤكده الإحصاءات: 142 مباراة، بينها 128 كأساسي، لطالما وضع داني مصلحة الفريق فوق كل اعتبار».

وانتقل المدافع البرازيلي إلى صفوف «السيدة العجوز» في 2019 قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي.

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