الدوري الألماني: دورتموند في مواجهة قوية أمام لايبزيغ

القاهرة - بوابة الوسط

يفتتح بوروسيا دورتموند، الجمعة، المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم بمعركة قوية مع ضيفه لايبزيغ الطامح إلى الانضمام لصراع اللقب.

ويتشارك دورتموند صدارة الترتيب مع غريمه بايرن ميونخ المتفوق بفارق الأهداف، فيما يحتل لايبزيغ المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال، بفارق 4 نقاط فقط عن مضيفه ونقطة عن أونيون برلين الثالث.

وعلى الرغم من الموسم الرائع الذي يقدمه أونيون برلين وجود فرايبورغ وأينتراخت فرانكفورت أيضا في صلب المعركة على الزعامة، يبدو دورتموند ولايبزيغ الأوفر حظا لمقارعة العملاق البافاري وحرمانه من اللقب الحادي عشر تواليا، وفق ما نشرته وكالة «فرانس برس».

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وفي ظل الأداء المتأرجح لبايرن الذي اكتفى بثلاثة انتصارات من سبع مباريات في الدوري منذ بداية العام الجديد، نجح دورتموند في شق طريقه صعودا حتى بات على المسافة ذاتها من غريمه البافاري الذي يحل السبت ضيفا على شتوتغارت باحثا عن البناء على انتصاره الكبير في المرحلة الماضية على أونيون برلين (3-صفر).

لايبزيغ يشق طريقه

ومن دون أي ضوضاء، كان لايبزيغ يشق طريقه أيضا، جامعا 37 نقطة في 17 مباراة خاضها منذ وصول مدرب دورتموند السابق ماركو روزه في أوائل سبتمبر، ما جعله صاحب أكبر عدد نقاط في الدوري خلال هذه الفترة.

وفي حديث مع شبكة «سكاي» الأربعاء، قال لاعب وسط لايبزيغ بنيامين هنريخس: «أنت تدخل عالم كرة القدم من أجل مباريات من هذا النوع»، محذرا دورتموند «نريد أن نلعب بنفس الطريقة التي لعبنا بها العام الماضي».

من جهته، أفاد مدرب دورتموند إدين ترزيتش الذي تسلم المنصب بعد إقالة روزه الصيف الماضي، أن فريقه لن يتأثر بفكرة أن الفريق على بعد انتصار من معادلة رقمه القياسي لعدد الانتصارات المتتالية في الدوري بثمانية انتصارات، وفق ما نشرته وكالة «فرانس برس».

«لا نريد الاكتفاء بما حققناه»

وشدد «لا نريد الاكتفاء بما حققناه. لا أنا ولا الفريق نتقاضى أجورنا من أجل أن نحلم، بل فقط من أجل العمل الدؤوب والمثابرة».

ويخوض الفريقان مباراة الجمعة بتشكيليتين مكتملتين إلى حد كبير باستثناء استمرار غياب الإسباني داني أولمو عن لايبزيغ الذي سيتمكن في المقابل من الاعتماد على مهاجمه العائد من الإصابة الفرنسي كريستوفر نكونكو، بالإضافة إلى الكرواتي يوشكو غفارديول والسويدي إميل فورسبرغ.

من جهة دورتموند، يفتقد الفريق إلى خدمات كريم أدييمي، لكنه يستعيد جهود الجناح- الظهير النرويجي جوليان رييرسون الذي غاب عن الفوز في المرحلة الماضية على هوفنهايم بسبب مشكلة في عينه، ومرة أخرى، يعول دورتموند على تألق لاعب الوسط المهاجم يوليان براندت.