  • Alwasat News
Atwasat

الدوري الألماني: دورتموند في مواجهة قوية أمام لايبزيغ

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 02 مارس 2023, 01:47 مساء
الدوري الألماني: دورتموند في مواجهة قوية أمام لايبزيغ
يمينا: يوليان براندت لاعب دورتموند، يسارا: إيميل فورسبيرغ لاعب لايبزيغ. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

يفتتح بوروسيا دورتموند، الجمعة، المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم بمعركة قوية مع ضيفه لايبزيغ الطامح إلى الانضمام لصراع اللقب.

ويتشارك دورتموند صدارة الترتيب مع غريمه بايرن ميونخ المتفوق بفارق الأهداف، فيما يحتل لايبزيغ المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال، بفارق 4 نقاط فقط عن مضيفه ونقطة عن أونيون برلين الثالث.

وعلى الرغم من الموسم الرائع الذي يقدمه أونيون برلين وجود فرايبورغ وأينتراخت فرانكفورت أيضا في صلب المعركة على الزعامة، يبدو دورتموند ولايبزيغ الأوفر حظا لمقارعة العملاق البافاري وحرمانه من اللقب الحادي عشر تواليا، وفق ما نشرته وكالة «فرانس برس».

- الدوري الألماني: بروسيا يرتقي للصدارة مؤقتا بفوز على هوفنهايم
- الدوري الألماني: بايرن المنقوص يتعثر أمام مونشنغلادباخ ويهدد صدارته

وفي ظل الأداء المتأرجح لبايرن الذي اكتفى بثلاثة انتصارات من سبع مباريات في الدوري منذ بداية العام الجديد، نجح دورتموند في شق طريقه صعودا حتى بات على المسافة ذاتها من غريمه البافاري الذي يحل السبت ضيفا على شتوتغارت باحثا عن البناء على انتصاره الكبير في المرحلة الماضية على أونيون برلين (3-صفر).

لايبزيغ يشق طريقه
ومن دون أي ضوضاء، كان لايبزيغ يشق طريقه أيضا، جامعا 37 نقطة في 17 مباراة خاضها منذ وصول مدرب دورتموند السابق ماركو روزه في أوائل سبتمبر، ما جعله صاحب أكبر عدد نقاط في الدوري خلال هذه الفترة.

وفي حديث مع شبكة «سكاي» الأربعاء، قال لاعب وسط لايبزيغ بنيامين هنريخس: «أنت تدخل عالم كرة القدم من أجل مباريات من هذا النوع»، محذرا دورتموند «نريد أن نلعب بنفس الطريقة التي لعبنا بها العام الماضي».

من جهته، أفاد مدرب دورتموند إدين ترزيتش الذي تسلم المنصب بعد إقالة روزه الصيف الماضي، أن فريقه لن يتأثر بفكرة أن الفريق على بعد انتصار من معادلة رقمه القياسي لعدد الانتصارات المتتالية في الدوري بثمانية انتصارات، وفق ما نشرته وكالة «فرانس برس».

«لا نريد الاكتفاء بما حققناه»
وشدد «لا نريد الاكتفاء بما حققناه. لا أنا ولا الفريق نتقاضى أجورنا من أجل أن نحلم، بل فقط من أجل العمل الدؤوب والمثابرة».

ويخوض الفريقان مباراة الجمعة بتشكيليتين مكتملتين إلى حد كبير باستثناء استمرار غياب الإسباني داني أولمو عن لايبزيغ الذي سيتمكن في المقابل من الاعتماد على مهاجمه العائد من الإصابة الفرنسي كريستوفر نكونكو، بالإضافة إلى الكرواتي يوشكو غفارديول والسويدي إميل فورسبرغ.

من جهة دورتموند، يفتقد الفريق إلى خدمات كريم أدييمي، لكنه يستعيد جهود الجناح- الظهير النرويجي جوليان رييرسون الذي غاب عن الفوز في المرحلة الماضية على هوفنهايم بسبب مشكلة في عينه، ومرة أخرى، يعول دورتموند على تألق لاعب الوسط المهاجم يوليان براندت.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة السويحلي والمدينة في «دورينا»

شاهد عبر قناة «الوسط» «WTV»: مباراة السويحلي والمدينة في «دورينا»
كاريكاتير خيري - باتيلي يطرح مبادرة لإجراء الانتخابات في ليبيا

كاريكاتير خيري - باتيلي يطرح مبادرة لإجراء الانتخابات في ليبيا
شركة أدوية أميركية عملاقة تخفض سعر الإنسولين بنسبة 70%

شركة أدوية أميركية عملاقة تخفض سعر الإنسولين بنسبة 70%
مصر ترفع أسعار البنزين وتثبت السولار

مصر ترفع أسعار البنزين وتثبت السولار
«إنجاز رائع».. مدرب مانشستر يشيد بحارسه دي خيا

«إنجاز رائع».. مدرب مانشستر يشيد بحارسه دي خيا
كاريكاتير حليم - تراجع مياه البحر في ليبيا وعدة دول

كاريكاتير حليم - تراجع مياه البحر في ليبيا وعدة دول
مجلس الأمن القومي الأميركي: لا إجماع بخصوص منشأ فيروس «كوفيد-19»

مجلس الأمن القومي الأميركي: لا إجماع بخصوص منشأ فيروس «كوفيد-19»
دوري السلة الأميركي: مورانت يقود غريزليز للفوز على ليكرز

دوري السلة الأميركي: مورانت يقود غريزليز للفوز على ليكرز
استئناف العمل بنظام التوقيت الصيفي في مصر 28 أبريل

استئناف العمل بنظام التوقيت الصيفي في مصر 28 أبريل
تعليمات من الدبيبة برفع مستوى التنسيق مع الأمم المتحدة لإنجاز الانتخابات

تعليمات من الدبيبة برفع مستوى التنسيق مع الأمم المتحدة لإنجاز الانتخابات
شاكيرا: أغنيتي ضد بيكيه كانت «أكثر فاعلية من الطبيب النفسي»

شاكيرا: أغنيتي ضد بيكيه كانت «أكثر فاعلية من الطبيب النفسي»
لن تستطيع قيادة سيارات «فورد» إذا امتنعت عن تسديد الأقساط

لن تستطيع قيادة سيارات «فورد» إذا امتنعت عن تسديد الأقساط
تقرير علمي: العالم غير مستعد على نحو كاف للتصدي للكوارث الطبيعية

تقرير علمي: العالم غير مستعد على نحو كاف للتصدي للكوارث الطبيعية
بولا تينوبو.. «صانع الملوك» الذي أصبح رئيسا لنيجيريا

بولا تينوبو.. «صانع الملوك» الذي أصبح رئيسا لنيجيريا
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: ديربي بنغازي ولندن.. وأيام كرة زمان

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: ديربي بنغازي ولندن.. وأيام كرة زمان
تحقيقات إيطالية: مهرب تركي وباكستانيان حشروا أكثر من 150 مهاجرا في قارب «كروتوني»

تحقيقات إيطالية: مهرب تركي وباكستانيان حشروا أكثر من 150 مهاجرا في قارب ...
وفاة فونتين أفضل هداف في نسخة واحدة من المونديال

وفاة فونتين أفضل هداف في نسخة واحدة من المونديال
كاتبة ليبية ضمن القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية

كاتبة ليبية ضمن القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
دورة دبي: ديوكوفيتش يبلغ ربع النهائي بفوزه على غريكسبور
دورة دبي: ديوكوفيتش يبلغ ربع النهائي بفوزه على غريكسبور
دوري السلة الأميركي: دورانت يقود فريقه الجديد صنز لفوز على هورنتس
دوري السلة الأميركي: دورانت يقود فريقه الجديد صنز لفوز على هورنتس
الدوري الألماني: دورتموند في مواجهة قوية أمام لايبزيغ
الدوري الألماني: دورتموند في مواجهة قوية أمام لايبزيغ
«فورملا واحد»: تنافس كبير ستشهده حلبة الصخير بجائزة البحرين الكبرى
«فورملا واحد»: تنافس كبير ستشهده حلبة الصخير بجائزة البحرين ...
كأس إسبانيا: المغربي عبدالصمد الزلزولي يقود أوساسونا لفوز على بيلباو
كأس إسبانيا: المغربي عبدالصمد الزلزولي يقود أوساسونا لفوز على ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مع تألق الهوني.. الترجي يهزم الزمالك ويستمر في الصدارة
مع تألق الهوني.. الترجي يهزم الزمالك ويستمر في الصدارة...
«الدون» ينفجر.. أول سوبر هاتريك لـ«رونالدو» بقميص النصر (فيديو)
«الدون» ينفجر.. أول سوبر هاتريك لـ«رونالدو» بقميص النصر ......
بالصور.. كريستيانو رونالدو بالزي السعودي في يوم التأسيس
بالصور.. كريستيانو رونالدو بالزي السعودي في يوم التأسيس...
حارس بلجيكي يفقد حياته بعد إنقاذ ركلة جزاء
حارس بلجيكي يفقد حياته بعد إنقاذ ركلة جزاء...
تركيا.. جماهير بشكتاش تلقي بالألعاب للأطفال المتضررين من الزلزال (فيديو)
تركيا.. جماهير بشكتاش تلقي بالألعاب للأطفال المتضررين من ......
المزيد
ارتفاع القيمة السوقية للاعبي نابولي
ارتفاع القيمة السوقية للاعبي نابولي...
الدوري الألماني: بايرن يرغب في تخطي عقبة شتوتغارت
الدوري الألماني: بايرن يرغب في تخطي عقبة شتوتغارت...
الدوري الإيطالي: نابولي يبحث عن مواصلة انتصاراته أمام لاتسيو
الدوري الإيطالي: نابولي يبحث عن مواصلة انتصاراته أمام لاتسيو...
كأس إسبانيا: المغربي عبدالصمد الزلزولي يقود أوساسونا لفوز على بيلباو
كأس إسبانيا: المغربي عبدالصمد الزلزولي يقود أوساسونا لفوز ......
«فورملا واحد»: تنافس كبير ستشهده حلبة الصخير بجائزة البحرين الكبرى
«فورملا واحد»: تنافس كبير ستشهده حلبة الصخير بجائزة البحرين ......
المزيد