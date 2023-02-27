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الألماني الأسطوري كلينسمان مدربا لمنتخب كوريا الجنوبية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 فبراير 2023, 03:04 مساء
الألماني الأسطوري كلينسمان مدربا لمنتخب كوريا الجنوبية
الألماني يورغن كلينسمان. (أرشيفية : الإنترنت)
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عُين الألماني يورغن كلينسمان، بطل مونديال 1990، مدربا لمنتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم، وفق ما أعلن الاتحاد المحلي للعبة، الإثنين، جاء في بيان «يدخل عقد كلينسمان حيز التنفيذ اعتبارا من مارس حتى 2026» من دون تحديد قيمته، ويصل ابن الـ58 عاما إلى سول الأسبوع المقبل وسيقود «محاربو التايغوك» ضد كولومبيا في مباراة ودية في 24 من مارس المقبل، وفق ما أضاف الاتحاد.

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يحلّ كلينسمان خلفا للبرتغالي باولو بينتو الذي استقال بعد الخسارة ضد البرازيل (4-1) في ثمن نهائي مونديال قطر أواخر العام الماضي، ونقل الاتحاد عن كلينسمان «أنا سعيد للغاية ويشرفني أن أكون المدير الفني لمنتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم»، حسب «فرانس برس».

كلمات كلينسمان لجمهوره المنتظر
وأضاف «أدرك جيدا أن المنتخب الكوري يتحسن باستمرار ويحقق نتائج على مدى فترة طويلة من الزمن، يشرفني أن أسير على خطى مدربي كوريا الجنوبية السابقين، بمن فيهم الهولندي غوس هيدينك وبينتو».

وتابع «سنقوم بكل ما في وسعنا لتحقيق نتائج جيدة في كأس آسيا المقبلة في الصيف ومونديال 2026». ويتمتع كلينسمان بمسيرة زاخرة كمهاجم ولعب لعدة أندية بينها إنتر الإيطالي وتوتنهام الإنجليزي وبايرن ميونيخ.

مسيرة دولية زاخرة تهديفيا كلاعب
دوليا، سجل 47 هدفا في 108 مباريات، بينها ثلاثة في كأس العالم 1990، إلى جانب تحصله على ركلة جزاء حاسمة في المباراة النهائية ضد الأرجنتين التي فازت بها ألمانيا الغربية (1-صفر).

بدأ مهامه التدريبية على رأس الجهاز الفني لـ«دي مانشافت» العام 2004 وقاد المنتخب إلى المركز الثالث في مونديال 2006 في بلاده، قبل أن يشرف على بايرن ثم المنتخب الأميركي حتى 2016. تولى آخر مهام تدريبية مع هرتا برلين بين 2019 و2020.

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