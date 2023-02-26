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بولونيا يسدي خدمة لنابولي بإسقاطه إنتر في مشهد متكرر بالدوري الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 فبراير 2023, 06:11 مساء
بولونيا يسدي خدمة لنابولي بإسقاطه إنتر في مشهد متكرر بالدوري الإيطالي
مباراة بولونيا وإنتر. (إنترنت)
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أسدى بولونيا خدمة لنابولي المتصدر بإسقاطه ضيفه إنتر الثاني (1-صفر)، الأحد، في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، بوقع أقل قساوة من الموسم الماضي حين أسقطه على الملعب ذاته (2-1) في أبريل في مباراة مؤجلة فتحت الباب أمام جاره ميلان للفوز باللقب بفارق نقطتين، جدد بولونيا انتصاره على إنتر في ملعب «ريناتو دل آرا» بهدف سجله ريكاردو أورسوليني في الدقيقة 76.

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وتحسَّر مدرب إنتر سيموني إينزاغي قائلًا لشبكة «سكاي سبورت» إنهم «سجلوا فينا هدفاً لم يكن من المفترض أن يدخل. كنا متوترين. صحيح أننا قادمون من مباراة مرهقة بالفوز على بورتو البرتغالي بهدف في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، لكن كان يتوجب علينا أن نكون أفضل من ذلك»، حسب «فرانس برس».

نابولي يفوز على إمبولي
وسمح هذا الفوز لنابولي، الفائز السبت على إمبولي (2-صفر)، في الإبقاء على فارق النقاط الـ18 الذي يفصله عن إنتر والاقتراب خطوة أخرى نحو حسم لقبه الأول منذ 1990 بشكل مبكر من الموسم.

وتسببت الهزيمة السابعة لإنتر هذا الموسم برفع حدة الصراع على المراكز الثلاثة المتبقية المؤهلة إلى دوري الأبطال الموسم المقبل، بما أن «نيراتسوري» لا يتقدم سوى بفارق 3 نقاط عن كل من روما وجاره ميلان حامل اللقب و5 عن لاتسيو.

وسيصبح ميلان وروما على المسافة ذاتها من فريق المدرب سيموني إينزاغي في حال فوز الأول على ضيفه أتالانتا  الأحد والثاني على مضيفه كريمونيزي الثلاثاء، فيما سيصبح لاتسيو على بعد نقطتين من «نيراتسوري» في حال فوزه الإثنين على سمبدوريا.

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