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الدوري الإيطالي: نابولي يتفوق على إمبولي ويسير نحو لقبه المنتظر

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 فبراير 2023, 09:53 مساء
الدوري الإيطالي: نابولي يتفوق على إمبولي ويسير نحو لقبه المنتظر
هدف فيكتور أوسيمهن لاعب نابولي في شباك إمبولي بالدوري الإيطالي، 25 فبراير 2023. (الإنترنت)
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واصل نابولي بثبات مشواره نحو لقبه الأول في الدوري الإيطالي لكرة القدم منذ 1990، بفوزه على مضيفه إمبولي بهدفين نظيفين السبت ضمن منافسات المرحلة الخامسة والعشرين السبت.

وسجل الألباني أدريان إسماعيلي الهدف الأول في مرمى فريقه عن طريق الخطأ في الدقيقة 17، فيما عزز النيجيري فيكتور أوسيمهن صدارته لترتيب هدافي «السيريا أ» مسجلا هدفه التاسع عشر هذا الموسم بالدقيقة 28، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

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ونجح نابولي في الصمود بعد أن أكمل المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 68 إثر طرد البرتغالي ماريو روي ببطاقة حمراء مباشرة بعد تعمده الخشونة.

ورفع الفريق الجنوبي رصيده إلى 65 نقطة ليبتعد بفارق 18 نقطة عن إنتر الثاني ليبدو قريبًا أكثر من أي وقت مضى من لقبه الثالث في تاريخه.

الفوز الثامن تواليا
وهذا الفوز الثامن تواليًا لفريق المدرب لوتشانو سباليتي في الدوري وجاء في أعقاب خطوة قد تكون تاريخية للفريق.

وفي مدينة لم تحلم بالمجد منذ أيام أسطورة الأرجنتيني الراحل دييغو أرماندو مارادونا الذي قاد النادي إلى لقبيه الوحيدين في 1987 و1990، عاد الحماس إلى نابولي الذي يقدم مستويات استثنائية في جهتي الملعب كونه صاحب أفضل هجوم ودفاع بين الفرق العشرين.

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