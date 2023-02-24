بيكفورد يجدد تعاقده مع إيفرتون حتى 2027

القاهرة - بوابة الوسط

وقّع حارس مرمى منتخب إنجلترا جوردان بيكفورد على عقد طويل الأمد مع فريقه إيفرتون، حتى يونيو 2027 بحسب ما أعلن ناديه اليوم.

ووضع هذا التمديد حداً لشائعات انتقال ابن الـ28 عاماً إلى أحد الفرق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، وذلك بعد أن دخل في الأشهر الـ12 الأخيرة من عقد الأعوام الخمسة الموقع مع إيفرتون في صيف 2017، وفق ما نشره الصحفي فابريزيو رومانو.

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وخاض بيكفورد، المنتقل من سندرلاند عام 2017 مقابل 36 مليون دولار أميركي، أكثر من 200 مباراة مع القطب الأزرق لمدينة ليفربول.

ويحتل الفريق الذي تعاقد مع مدرب بيرنلي السابق شون دايش نهاية يناير الماضي، المركز السادس عشر في ترتيب «البريميرليغ»، على بعد نقطة من منطقة الهبوط.

من الرائع توقيع العقد

قال بيكفورد لقناة النادي «من الرائع أن أوقع هذا العقد الجديد مع فريق مميز بالنسبة إلي. الدعم الذي نلته من الجميع في هذا النادي منذ توقيعي كان هائلاً بالنسبة لي ولعائلتي».

وتابع «إيفرتون فريق كبير. لم تكن المواسم الماضية كما تمنينا، لكننا نحظى بمدرب أعتقد أنه سيقودنا في الاتجاه الصحيح ويرفعنا في الترتيب».