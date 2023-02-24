دوري السلة الأميركي: فوز بوسطن سلتيكس ودنفر ناغتس بعد معاناة

القاهرة - بوابة الوسط

عانى متصدرا المنطقتين الشرقية والغربية، بوسطن سلتيكس ودنفر ناغتس، لتحقيق الفوز أمام إنديانا بايسرز وكافالييرز على التوالي مع عودة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، واحتاج سلتيكس للتمديد أمام مضيفه إنديانا بايسرز ليتفوق بـ142 نقطة مقابل 138 نقطة، فيما خرج ناغتس منتصرًا في كليفلاند أمام كافالييرز بـ115 نقطة مقابل 109 نقطة.

دخل جايسون تايتوم، نجم سلتيكس، إلى المباراة قادمًا من 55 نقطة قياسية في مباراة كل النجوم «أول ستار» نهاية الاسبوع الماضي، وقاد بوسطن مسجلا 31 نقطة، بما فيها آخر أربع في التمديد، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

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ولم يحقق تايتوم بداية مثالية في المباراة مع عودة المنافسات للمرة الأولى منذ استراحة مباراة كل النجوم، ولكنه أنهى مع «دابل دابل» مضيفًا 12 متابعة.

أضاف جايلن براون 30 نقطة لسلتيكس الذي عزز سجله إلى 43 - 17 في صدارة الدوري متقدمًا بمباراة واحدة في الشرقية أمام ميلووكي باكس المنتفض مؤخرًا.

تعادلت المباراة ب125 نقطة قبل دقيقة و45 ثانية من نهاية الوقت الأصلي. أضاع كل من تايتوم وبراون الكرة وفشل تايريز هاليبورتون لاعب إنديانا في تسديدة أخيرة في الثواني القاتلة لخطف الفوز.

لم يختلف الأمر في التمديد وتعادل الفريقان بـ138 نقطة قبل 56.2 ثانية، ولكن تايتوم سجل رميتين حرتين ومن ثم تابع محاولة أخرى بأنامله من تحت السلة قبل 10.4 ثوان ليخطف المباراة.

لقاء ناغتس أمام كافالييرز

في كليفلاند، سجل مايكل بورتر جونيور الثلاثية السابعة عشرة لناغتس في الأمسية أمام كافالييرز، قبل دقيقتين و15 ثانية من النهاية عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم فريقه بـ111 نقطة مقابل 109 للضيوف، لتكون التسديدة الحاسمة للفوز.

سجل بورتر وكنتافيوس كالديول بوب سويًا 10 ثلاثيات، فيما حقق النجم الصربي نيكولا يوكيتش الـ«تريبل دابل» رقم 22 له هذا الموسم مع 24 نقطة، 18 متابعة و13 تمريرة حاسمة.