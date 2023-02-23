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أليساندرو ديل بييرو: فيريغسون أراد ضمي لمانشستر يونايتد

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 23 فبراير 2023, 03:46 مساء
أليساندرو ديل بييرو: فيريغسون أراد ضمي لمانشستر يونايتد
أسطورة يوفينتوس السابق، أليساندرو ديل بييرو خلال لقاء مع قناة سكاي سبورت، 23 فبراير 2023. (الإنترنت)
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كشف أسطورة يوفينتوس السابق، أليساندرو ديل بييرو، سعي المدرب التاريخي لمانشستر يونايتد الإنجليزي أليكس فيريغسون، إلى التعاقد معه في أكثر من مناسبة.

وقال ديل بييرو: «ما زلت أتذكر هذا جيدا، السير أليكس فيريغسون أراد ضمي لمانشستر يونايتد»، وفق تصريحاته لقناة «سكاي سبورت».

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وتابع: «كان ذلك العام 2000، أيضا عاد مرات أخرى، كان يصر على إحضاري إلى مانشستر يونايتد».

البطولة الثانية أوروبيا
وجلب المهاجم الإيطالي لقب دوري أبطال أوروبا لناديه يوفينتوس في العام 1996، ليكون ثاني كأس في تاريخ اليوفي والأخيرة له حتى الآن، إذ وصل يوفينتوس إلى نهائي البطولة الأوروبية تسع مرات، لكنه لم ينجح في تحقيقها سوى مرتين فقط.

ورحل أليساندرو عن صفوف «السيدة العجوز» في العام 2012، بعد 19 عاما قضاها مع النادي الإيطالي، إذ سجل أول ظهور له العام 1993.

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