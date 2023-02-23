دوري الأبطال: مانشستر سيتي يعود بتعادل مخيب من ألمانيا

القاهرة - بوابة الوسط

عاد مانشستر سيتي الإنجليزي، بتعادل بهدف لمثله من أرض لايبزيغ الألماني، الأربعاء، في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وافتتح سيتي التسجيل بواسطة جناحه الجزائري رياض محرز في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول، وعادل للايبزيغ مدافعه الكرواتي يوسكو غفارديول بكرة رأسية في شباك الحارس إيديرسون عند الدقيقة 70، وفق ما نشره موقع «ذا أتلتيك».

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وخاض مانشستر سيتي الساعي وراء لقبه الأوروبي الكبير الأول، المباراة في غياب صانع ألعابه المؤثر البلجيكي كيفن دي بروين ومدافعه الإسباني إيمريك لابورت، بداعي المرض.

غيابات لايبزيغ

في المقابل، بدأ المهاجم الفرنسي الدولي وهداف لايبزيغ كريستوفر نكونكو على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين بعد تعافيه مؤخرا من إصابة في ركبته أبعدته عن صفوف منتخب بلاده في كأس العالم الأخيرة بقطر، علما بأنه شارك احتياطيا للمرة الأولى خلال مباراة فريقه في الدوري الألماني ضد فولفسبورغ، السبت الماضي، وأسهم بتمريرة حاسمة.

ويغيب أيضا الجناح الإسباني داني أولمو، فقاد خط الهجوم في غيابهما تيمو فيرنر والبرتغالي أندري سيلفا.

وكعادته، استحوذ سيتي بنسبة كبيرة على الكرة دون أن يشكل خطورة حقيقية على مرمى لايبزيغ، ليتأجل الحسم إلى موقعة ملعب الاتحاد في 14 مارس المقبل.