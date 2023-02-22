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مدرب بايرن يفلت من الإيقاف بسبب تصريحاته ضد الحكام

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 فبراير 2023, 08:41 مساء
مدرب بايرن يفلت من الإيقاف بسبب تصريحاته ضد الحكام
مدرب بايرن ميونيخ يوليان ناغلسمان يصرخ في وجه حكم لقاء فريقه أمام بوروسيا مونشنغلادباخ بالدوري الألماني، 21 فبراير 2023. (الإنترنت)
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أفلت مدرب بايرن ميونيخ يوليان ناغلسمان من الإيقاف من قبل الاتحاد الألماني لكرة القدم بسبب تصريحاته ضد حكام لقاء فريقه أمام بوروسيا مونشنغلادباخ.

وصرح ناغلسمان بـ«تصريحات غير رياضية» عقب الخسارة أمام مونشنغلادباخ بثلاثة أهداف لهدفين ضمن منافسات الدوري الألماني لكرة القدم، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

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وغرم الاتحاد الألماني مدرب بايرن بـ50 ألف يورو إزاء تصريحاته، بينما سيقود لقاء فريقه القادم على دكة البدلاء ضد أونيون برلين، بلقاء فض الشراكة في صدارة الدوري الألماني.

وفتح الاتحاد الألماني تحقيقا الأحد بعد اقتحام ناغلسمان غرفة ملابس الحكام في مونشنغلادباخ بعد صفارة النهاية حيث فجر جام غضبه بسبب الطرد المبكر لقطب دفاعه الدولي الفرنسي دايو أوباميكانو وتحديدا في الدقيقة الثامنة.

الصراخ في وجه الحكام
وأشارت تقارير أن مدرب البافاري اقتحم غرفة الحكام عقب اللقاء وصرخ في وجههم: «هذه مزحة، إنه قرار قذر، لا أحد يستطيع إقناعي بأن هذا الخطأ يستحق الطرد، أنتم ضعيفو الشجاعة».

واعتذر مدرب بايرن في وقت لاحق واعترف بأنه «تجاوز الحد»، لكنه أصر على أن البطاقة الحمراء غير عادلة.

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