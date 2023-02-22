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نابولي يحلق في سماء دوري الأبطال بمشهد نادر الحدوث أمام فرانكفورت.. وسباليتي يحذر

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 فبراير 2023, 03:48 مساء
نابولي يحلق في سماء دوري الأبطال بمشهد نادر الحدوث أمام فرانكفورت.. وسباليتي يحذر
نابولي أمام إينتراخت فرانكفورت. (إنترنت)
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حذر المدير الفني لفريق نابولي الإيطالي لكرة القدم، لوتشيانو سباليتي، من اعتبار المواجهة أمام إينتراخت فرانكفورت الألماني في دوري أبطال أوروبا محسومة، وذلك رغم فوز نابولي عليه في عقر داره (2-0) في ذهاب دور الستة عشر، وحسم نابولي المباراة على ملعب دويتشه بنك بارك بهدفين نظيفين سجلهما فيكتور أوسيمين وجيوفاني دي لورينزو.

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لم يسبق لنابولي التأهل إلى دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، لكن انتصاره في مباراة الثلاثاء، يسهل مهمته في مباراة الإياب المقررة على ملعبه في 15 مارس المقبل، ومع ذلك، رفض سباليتي الإفراط في الثقة بما تحقق، مؤكدا أن شيئا لم ينجز بعد.

وقال سباليتي حول ما إذا كان نابولي وريال مدريد الإسباني الذي تغلب على ليفربول الإنجليزي (5-2) في عقر داره، هما المرشحان، أجاب المدرب قائلا: «هل سنتمكن من تكرار هذا؟، علينا فعل ذلك، لنرى ما إذا كنا سنستمر على هذا المسار، ونواصل التفوق. لا يمكن أن نعتبر أننا تأهلنا تلقائيا».

وأضاف «المرونة تشكل عاملا رئيسيا في نجاح فريق نابولي، يجب إلقاء الضوء على هذا الأمر هنا، فالفريق لم يفقد الأمل بعد ضربة الجزاء المهدرة، وإنما سجل بعدها على الفور، وتحلى بالإصرار على الفوز».

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