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أرسنال يمدد عقد الفرعون المصري محمد النني حتى 2024 (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 21 فبراير 2023, 04:23 مساء
أرسنال يمدد عقد الفرعون المصري محمد النني حتى 2024 (صور)
النني يمدد عقده مع أرسنال. (تويتر)
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أعلن نادي أرسنال، متصدر الدوري الإنجليزي لكرة القدم، الثلاثاء، تجديد عقد لاعب ارتكازه الدولي المصري محمد النني حتى 2024، وكتب من جهته اللاعب، البالغ 30 عامًا، عبر حسابه على «تويتر»: «يبدأ فصل جديد في مشواري مع أرسنال.. بالنسبة لي، أرسنال ليس مجرد نادٍ انضممت إليه قبل 7 سنوات ما يجعلني اللاعب الحالي الأقدم في الفريق. أرسنال هو منزلي، عائلتي، سعادتي، تطوري وطموحي».

وانضم النني إلى «المدفعجية» في يناير 2016 قادما من بازل السويسري، وأعير إلى بشيكتاش التركي في موسم 2019-2020، وخاض معه 155 مباراة في جميع المسابقات، مسجلا ستة أهداف و10 تمريرات حاسمة، وتوج معه بلقب كأس إنجلترا 2017 والدرع الخيرية 2017 و2020، حسب «فرانس برس».

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استهل النني (93 مباراة دولية) مشواره الاحترافي مع المقاولين العرب قبل انتقاله إلى بازل في 2013.

يغيب النني عن صفوف أرسنال منذ أواخر يناير الماضي بعد أن خضع لجراحة جراء تعرضه لإصابة خطيرة في ركبته اليمنى خلال التدريبات، وأعلن وقتها النادي غيابه لفترة طويلة.

النني مع والده بعد تمديد عقده مع أرسنال. (تويتر)
النني مع والده بعد تمديد عقده مع أرسنال. (تويتر)
النني مع مدربه بعد تمديد عقده مع أرسنال. (تويتر)
النني مع مدربه بعد تمديد عقده مع أرسنال. (تويتر)
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