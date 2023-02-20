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وصول جثمان الغاني «أتسو»‭ ‬أكرا وسط وداع محبيه (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 20 فبراير 2023, 04:59 مساء
وصول جثمان الغاني «أتسو»‭ ‬أكرا وسط وداع محبيه (صور)
وصول جثمان «أتسو»‭ ‬العاصمة الغانية أكرا. (إنترنت)
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وصل جثمان كريستيان أتسو جناح منتخب غانا لكرة القدم إلى أكرا، الأحد، بعد يوم من العثور عليه تحت أنقاض المبنى الذي يسكنه بعدما دمره زلزال بقوة 7.8 درجة في جنوب تركيا. وكان أتسو «31 عاماً» في عداد المفقودين بعد انهيار المبنى السكني في هاتاي منذ السادس من فبراير الجاري.

وكان نائب رئيس غانا محمدو باوميا على رأس مستقبلي نعش اللاعب المغطى بعلم البلاد في مطار كوتوكو الدولي بالعاصمة أكرا. وقال مدير نادي هاتاي سبور إن أتسو تراجع عن مغادرة تركيا قبل ساعات من الزلزال المدمر بعدما سجل هدف الفوز لفريقه المنافس في الدوري التركي لكرة القدم، حسب «رويترز».

- العثور على جثة اللاعب الغاني «أتسو» تحت أنقاض زلزال تركيا

وقال اتحاد كرة القدم في غانا السبت «نتقدم بخالص تعازينا لزوجته وأبنائه وأسرته وأحبائه ومجتمع كرة القدم. فليرقد في سلام».

سجل لاعب غانا السابق هدف الفوز (1-0) على قاسم باشا قبل دقائق من نهاية المباراة التي أقيمت في الخامس من فبراير الجاري، ولعب أتسو مع تشيلسي ونيوكاسل يونايتد وإيفرتون وقضى فترة في الرائد السعودي قبل أن ينتقل إلى هاتاي سبور في سبتمبر 2022.

خاض أتسو 65 مباراة مع منتخب غانا وساعده في بلوغ نهائي كأس الأمم الأفريقية 2015 عندما خسر الفريق أمام ساحل العاج بركلات الترجيح، وشارك لآخر مرة مع غانا في 2019.

وصول جثمان «أتسو»‭ ‬العاصمة الغانية أكرا. (إنترنت)
وصول جثمان «أتسو»‭ ‬العاصمة الغانية أكرا. (إنترنت)
وداع لجثمان «أتسو»‭ ‬في العاصمة الغانية أكرا. (إنترنت)
وداع لجثمان «أتسو»‭ ‬في العاصمة الغانية أكرا. (إنترنت)
وداع لجثمان «أتسو»‭ ‬في العاصمة الغانية أكرا. (إنترنت)
وداع لجثمان «أتسو»‭ ‬في العاصمة الغانية أكرا. (إنترنت)
وداع لجثمان «أتسو»‭ ‬في العاصمة الغانية أكرا. (إنترنت)
وداع لجثمان «أتسو»‭ ‬في العاصمة الغانية أكرا. (إنترنت)
وداع لجثمان «أتسو»‭ ‬في العاصمة الغانية أكرا. (إنترنت)
وداع لجثمان «أتسو»‭ ‬في العاصمة الغانية أكرا. (إنترنت)
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