تعاظم الأحلام مع «كفارادونا» في نابولي قبل موقعة دوري أبطال أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط

خلافا لنهاية الموسم الماضي وحالة التشاؤم التي أصابت الجمهور، بعد خسارة معركة اللقب لصالح ميلان في الأمتار الأخيرة، يجد نابولي نفسه في حالة من النشوة في ظل تألقه محليا وزحفه بثبات نحو حسم الدوري المحلي من دون أي منافسة تذكر، لكن فريق المدرب لوتشانو سباليتي يحلم بأن يتجاوز طموحه الساحة المحلية والذهاب بعيدا في مسابقة دوري أبطال أوروبا التي لم يذهب فيها أبعد من ثمن النهائي حتى خلال أيام الأسطورة مارادونا.

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مدينة نابولي لم تحلم بالمجد منذ أيام أسطورة الأرجنتين الراحل دييغو أرماندو مارادونا، جاء النيجيري فيكتور أوسيمهن والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا لإشعال حماس جمهور نابولي الإيطالي من جديد ويمنحاه الأمل ليس فقط بإحراز لقب الدوري المحلي للمرة الأولى منذ 1990 بل بإمكانية تحقيق معجزة الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، حسب «فرانس برس».

مواصلة الحلم أمام أينتراخت

يبدأ الحلم الثلاثاء حين يحل نابولي ضيفا على أينتراخت فرانكفورت الألماني في ذهاب ثمن النهائي قبل أن يستضيف الإياب على ملعب «دييغو أرماندو مارادونا» في 15 مارس. وارتفع منسوب الطموح لدى جمهور الفريق الجنوبي بفضل ما يقدمه أوسيمهن والوافد الجديد كفاراتسخيليا الذي لُقِبَ بـ«كفارادونا»، هذا الموسم من أداء خرافي جعلهما الثنائي الأكثر فتكا في القارة العجوز بأكملها.

سجل تهديفي بارع وسط تألق «كفارادونا»

وسجل هذا الثنائي نصف الأهداف الـ56 التي وصل إليها نابولي في الدوري المحلي، فيما تألق «كفارادونا» في صناعة الأهداف بتحقيقه تسع تمريرات حاسمة ما جعله محط اهتمام أكبر الأندية الأوروبية، رغم ابتعاده عن الملاعب بسبب الإصابة، وصل أوسيمهن إلى 18 هدفا في صدارة هدافي الدوري بعدما سجل 9 أهداف في المباريات الثماني التي خاضها منذ بداية 2023.

ويسعى ابن الـ24 عاما إلى تحسين سجله في دوري الأبطال على حساب أينتراخت فرانكفورت، إذ اكتفى هذا الموسم بهدف وحيد سجله في الفوز على أياكس أمستردام الهولندي (4-2)، وذلك بعد شهر من الإصابة التي تعرض لها في الانتصار الكاسح الآخر على ليفربول الإنجليزي (4-1) في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى.