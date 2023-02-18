الدوري الألماني: بايرن المنقوص يتعثر أمام مونشنغلادباخ ويهدد صدارته

القاهرة - بوابة الوسط

خسر بايرن ميونيخ الذي لعب بعشرة لاعبين لأكثر من 80 دقيقة على أرض مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 3 - 2 السبت، لتصبح صدارته مهددة من أونيون برلين في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الألماني في كرة القدم.

وبهذه الانتكاسة، بقي النادي البافاري عند 43 نقطة في صدارة ترتيب الدوري، بفارق نقطة واحدة عن أونيون برلين 42 الذي يستقبل شالكه بعد ظهر الأحد، ويمكنه في حال فوزه أن ينحّي بايرن من الصدارة، وفق ما نشر عبر موقع «فرانس 24».

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كما يمكن لبوروسيا دورتموند الثالث مع 40 نقطة، أن يعادل بايرن إذا ما نجح الأحد أيضاً بإسقاط ضيفه هرتا برلين.

طرد أوباميكانو

وأكمل النادي البافاري المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة التاسعة، بعد طرد مدافعه الفرنسي دايو أوباميكانو بالبطاقة الحمراء المباشرة، ليتكبّد هزيمته الثانية هذا الموسم في كافة المسابقات، بعد سقوطه في الدوري أيضاً على يد أوغسبورغ في منتصف سبتمبر الماضي.

وسجّل ثلاثية بوروسيا مونشنغلادباخ لارس ستندل 13، يوناس هوفمان 55 والفرنسي ماركوس تورام 84، فيما أحرز الكاميروني إريك-ماكسيم تشوبو-موتينغ 35 والفرنسي ماتيس تل 90+3 هدفي بايرن ميونيخ.