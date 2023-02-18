الهلال السوداني يهزم الأهلي المصري بدوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط

حقق الهلال السوداني الفوز اليوم أمام ضيفه الأهلي المصري، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأول، ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحصد الهلال أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة، بعد الخسارة في المباراة الأولى أمام صن داونز الجنوب أفريقي، بينما لم ينل الأهلي أي نقطة في أولى لقاءاته بالبطولة.

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وتأجل لقاء الأهلي المصري الأول في دور المجموعات أمام القطن الكاميروني، بسبب ارتباط «المارد الأحمر» بالمشاركة في كأس العالم للأندية بالمغرب، والتي حصد فيها المركز الرابع.

ترتيب المجموعة

وبهدف ماكابي ليليبو بالدقيقة 53، احتل الهلال المركز الثاني بالمجموعة خلف صندوانز الذي يحتل الصدارة بالعلامة الكاملة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث بفارق الأهداف أمام القطن الذي تعرض للخسارة أمام صنداونز بثلاثية مقابل هدف.

وينتظر الهلال مواجهةً أمام متذيل المجموعة فريق القطن الكاميروني الجمعة المقبلة، بينما يصطدم الأهلي بالمتصدر صنداونز السبت المقبل.