  • Alwasat News
Atwasat

الهلال السوداني يهزم الأهلي المصري بدوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 فبراير 2023, 05:00 مساء
الهلال السوداني يهزم الأهلي المصري بدوري الأبطال
لقطة هدف الهلال السوداني بمرمى الأهلي المصري بدوري أبطال أفريقيا، 18 فبراير 2023. (الإنترنت)
alwasat radio

حقق الهلال السوداني الفوز اليوم أمام ضيفه الأهلي المصري، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأول، ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحصد الهلال أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة، بعد الخسارة في المباراة الأولى أمام صن داونز الجنوب أفريقي، بينما لم ينل الأهلي أي نقطة في أولى لقاءاته بالبطولة.

- على ملعب بنينا.. تعادل المريخ السوداني والزمالك المصري بدوري أبطال أفريقيا
- فلامينغو البرازيلي ثالث العالم على حساب الأهلي المصري

وتأجل لقاء الأهلي المصري الأول في دور المجموعات أمام القطن الكاميروني، بسبب ارتباط «المارد الأحمر» بالمشاركة في كأس العالم للأندية بالمغرب، والتي حصد فيها المركز الرابع.

ترتيب المجموعة
وبهدف ماكابي ليليبو بالدقيقة 53، احتل الهلال المركز الثاني بالمجموعة خلف صندوانز الذي يحتل الصدارة بالعلامة الكاملة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث بفارق الأهداف أمام القطن الذي تعرض للخسارة أمام صنداونز بثلاثية مقابل هدف.

وينتظر الهلال مواجهةً أمام متذيل المجموعة فريق القطن الكاميروني الجمعة المقبلة، بينما يصطدم الأهلي بالمتصدر صنداونز السبت المقبل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«تحقيقات»: الخطف السياسي والقبض التعسفي في ليبيا

«تحقيقات»: الخطف السياسي والقبض التعسفي في ليبيا
«أكلات ماجدة» (20): من فرنسا.. كريم برولاي لذيذ وسهل التحضير

«أكلات ماجدة» (20): من فرنسا.. كريم برولاي لذيذ وسهل التحضير
«أدرينالين»: مع بوكلثوم (Bu Kolthoum)

«أدرينالين»: مع بوكلثوم (Bu Kolthoum)
«فلوسنا»: اتفاقية إيني غاز.. لصالح من؟

«فلوسنا»: اتفاقية إيني غاز.. لصالح من؟
«تحقيقات»: البنزين عملة صعبة في غات.. والأهالي يستغيثون!

«تحقيقات»: البنزين عملة صعبة في غات.. والأهالي يستغيثون!
منتخب الرغبي الليبي رجال يفوز على الأردن

منتخب الرغبي الليبي رجال يفوز على الأردن
كاريكاتير خيري - في الذكرى الثانية عشرة لثورة 17 فبراير

كاريكاتير خيري - في الذكرى الثانية عشرة لثورة 17 فبراير
الولايات المتحدة تخصص مليار دولار لتعزيز إنتاجها من القذائف المدفعية

الولايات المتحدة تخصص مليار دولار لتعزيز إنتاجها من القذائف المدفعية
ليبيا تتوج بفضية وبرونزية «عربية الرماية» قبل ظهور بن دلة في بطولة العالم

ليبيا تتوج بفضية وبرونزية «عربية الرماية» قبل ظهور بن دلة في بطولة العالم
أثرى أثرياء بريطانيا ينافس القوة الخليجية على شراء مانشستر يونايتد

أثرى أثرياء بريطانيا ينافس القوة الخليجية على شراء مانشستر يونايتد
في هافانا.. ينتحل شخصية فنان شهير ويلقي أموالا على محبيه

في هافانا.. ينتحل شخصية فنان شهير ويلقي أموالا على محبيه
العثور على جثة اللاعب الغاني «أتسو» تحت أنقاض زلزال تركيا

العثور على جثة اللاعب الغاني «أتسو» تحت أنقاض زلزال تركيا
صحراء السعودية تكتسي باللون الأرجواني (صور)

صحراء السعودية تكتسي باللون الأرجواني (صور)
للمرة الأولى.. افتتاح دار للعبادة يضم كنيسا يهوديا في الإمارات

للمرة الأولى.. افتتاح دار للعبادة يضم كنيسا يهوديا في الإمارات
«تيك توك» و«تويتر» بين منصات عدة ستخضع لقيود أكبر في أوروبا

«تيك توك» و«تويتر» بين منصات عدة ستخضع لقيود أكبر في أوروبا
احتفالات في أبوسليم بذكرى ثورة فبراير (فيديو)

احتفالات في أبوسليم بذكرى ثورة فبراير (فيديو)
شاهد: احتفالات ذكرى ثورة 17 فبراير عبر قناة الوسط «WTV»

شاهد: احتفالات ذكرى ثورة 17 فبراير عبر قناة الوسط «WTV»
حملة «تركيا قلب واحد» تجمع 6.1 مليار دولار في 7 ساعات

حملة «تركيا قلب واحد» تجمع 6.1 مليار دولار في 7 ساعات
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
وكيل أعمال أليستر: نملكُ عروضًا للانتقال وإبني يحب برايتون كثيرا
وكيل أعمال أليستر: نملكُ عروضًا للانتقال وإبني يحب برايتون كثيرا
البلغاري ديميتروف إلى نصف نهائي روتردام للتنس
البلغاري ديميتروف إلى نصف نهائي روتردام للتنس
عرض قطري للاستحواذ الكامل على مانشستر يونايتد
عرض قطري للاستحواذ الكامل على مانشستر يونايتد
العثور على جثة اللاعب الغاني «أتسو» تحت أنقاض زلزال تركيا
العثور على جثة اللاعب الغاني «أتسو» تحت أنقاض زلزال تركيا
أثرى أثرياء بريطانيا ينافس القوة الخليجية على شراء مانشستر يونايتد
أثرى أثرياء بريطانيا ينافس القوة الخليجية على شراء مانشستر ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأهلي يهزم سياتل بكأس العالم ويتأهل لمواجهة ريال مدريد
الأهلي يهزم سياتل بكأس العالم ويتأهل لمواجهة ريال مدريد...
مصرع لاعب سورية السابق نادر جوخدار ونجله في الزلزال المدمر
مصرع لاعب سورية السابق نادر جوخدار ونجله في الزلزال المدمر...
«الدون» ينفجر.. أول سوبر هاتريك لـ«رونالدو» بقميص النصر (فيديو)
«الدون» ينفجر.. أول سوبر هاتريك لـ«رونالدو» بقميص النصر ......
استمرار التعادل بين الوداد والهلال بكأس العالم للأندية واللجوء لركلات الترجيح
استمرار التعادل بين الوداد والهلال بكأس العالم للأندية ......
السنغال تحقق لقب «شان» على حساب المستضيف الجزائر بركلات الجزاء في النهائي
السنغال تحقق لقب «شان» على حساب المستضيف الجزائر بركلات ......
المزيد
الهلال السوداني يهزم الأهلي المصري بدوري الأبطال
الهلال السوداني يهزم الأهلي المصري بدوري الأبطال...
ليبرون جيمس يقود مباراة كل النجوم وسط الغيابات
ليبرون جيمس يقود مباراة كل النجوم وسط الغيابات...
7 انتصارات تواليا يقرب نابولي من الدوري الإيطالي بعد غياب 33 عاما
7 انتصارات تواليا يقرب نابولي من الدوري الإيطالي بعد غياب 33......
أثرى أثرياء بريطانيا ينافس القوة الخليجية على شراء مانشستر يونايتد
أثرى أثرياء بريطانيا ينافس القوة الخليجية على شراء مانشستر ......
العثور على جثة اللاعب الغاني «أتسو» تحت أنقاض زلزال تركيا
العثور على جثة اللاعب الغاني «أتسو» تحت أنقاض زلزال تركيا...
المزيد