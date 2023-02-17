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الدوري الإسباني: ريال مدريد يبحث عن فوز أمام أوساسونا للضغط على برشلونة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 17 فبراير 2023, 04:33 مساء
الدوري الإسباني: ريال مدريد يبحث عن فوز أمام أوساسونا للضغط على برشلونة
كريم بنزيمة يحتفل بهدفه في مرمى إلتشي بالدوري الإسباني، 12 فبراير 2023. (الإنترنت)
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يبحث ريال مدريد حامل اللقب عن إبقاء الضغط على غريمه المتصدر برشلونة عندما يحل على أوساسونا السبت ضمن منافسات المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم، وسط شكوك حول جهوزية الفرنسي كريم بنزيمة، وقبل يوم من لقاء الفريق الكاتالوني القلق على نجمه الشاب بيدري مع ضيفه قادش.

أعاد حامل اللقب الفارق مع برشلونة إلى ثماني نقاط بعد فوزه برباعية نظيفة على إلتشي الأربعاء وسيحاول تقليصها السبت، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

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مع خوض برشلونة مباراته مع قادش الأحد بعد تعادله المثير مع ضيفه مانشستر يونايتد الانكليزي (2 - 2) في الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» الخميس، ستكون الفرصة متاحة أمام مدريد لتقليص الفارق إلى خمس نقاط.

عاد بنزيمة من الإصابة ليساهم في تتويج ريال مدريد بطلاً لكأس العالم للأندية بتسجيله هدفًا في النهائي ضد الهلال السعودي (5 - 3) السبت الماضي، وأضاف هدفين من ركلتي جزاء منتصف الأسبوع ضد إلتشي ليسجل هدفه الـ230 في الدوري الإسباني ويحتل المركز الخامس على قائمة أفضل هدافي «لا ليغا».

معاناة بنزيمة مع الإصابة
عانى المتوج بالكرة الذهبية العام الماضي هذا الموسم بسبب الإصابة، وغاب عن نهائيات كأس العالم في قطر قبل أن يعلن اعتزاله الدولي.

خاض ابن الـ35 عامًا 13 من مباريات ريال مدريد الـ21 في الدوري فقط هذا الموسم مسجلا 11 هدفًا، لكن تقارير إسبانية أشارت إلى إمكانية عدم سفره إلى بامبلونا لمواجهة أوساساونا.

فينيسيوس يعود من الإيقاف
سيعود البرازيلي فينيسيوس جونيور من الإيقاف، وإلى جانب مواطنه رودريغو والاوروغوياني فيديريكو فالفيردي وماركو أسنسيو، سيكون لدى المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي خيارات عدة في حال فضّل عدم المجازفة ببنزيمة قبل القمة المرتقبة مع ليفربول الانكليزي على ملعب أنفيلد الثلاثاء في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري الأبطال، في إعادة لنهائي المسابقة العام الماضي.

ولم يحقق أوساسونا الفوز في مبارياته الأربع الأخيرة في الليغا ويحتل المركز التاسع برصيد 30 نقطة.

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