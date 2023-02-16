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الدوري الإيطالي: نابولي يفتتح الجولة بزيارة ساسوولو.. الجمعة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 16 فبراير 2023, 04:52 مساء
الدوري الإيطالي: نابولي يفتتح الجولة بزيارة ساسوولو.. الجمعة
لقطة من مواجهة سابقة بين نابولي وساسوولو بالدوري الإيطالي. (أرشيفية: الإنترنت)
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يفتتح نابولي المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم غدا الجمعة بضيافة ساسوولو متطلعًا للبقاء على خُطى ثابتة وهادئة نحو لقب أول منذ 1990.

ويفتتح نابولي المرحلة حينما يحل ضيفا على ساسوولو وهو يبتعد بفارق 15 نقطة عن إنتر الثاني وقبل سفره إلى ألمانيا لمواجهة أينتراخت فرانكفورت في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال الثلاثاء، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

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حقق الفريق الجنوبي خمسة انتصارات تواليا في الدوري ويسير بثبات نحو لقب ثالث في تاريخه بعد 1987 و1990 بقيادة الراحل الأرجنتيني دييغو مارادونا.

لاعب تحت المجهر: أوسيمهن
يبدو المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمهن في أفضل فورمة في مسيرته، إذ يتصدر ترتيب هدافي الدوري برصيد 17 هدفا، بينها 8 في آخر 7 مباريات منذ بداية العام الجديد.

ولا يعوّل عليه نابولي فقط لقيادته إلى المجد المحلي، بل إلى تحقيق أول لقب في المسابقة الأوروبية الأعرق، دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف مساء الأحد إنتر ضيفه أودينيزي متطلعا للعودة إلى سكة الانتصارات بعد تعادله السلبي مع سمبدوريا الأسبوع الماضي.

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