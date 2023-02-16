بعد إجرائه كشفا طبيا بإيطاليا.. كونتي يغيب عن توتنهام

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي عن تغيب مدرب النادي أنطونيو كونتي عن إدارة الفريق لفترة إضافية، عقب إجرائه كشفا طبيا في إيطاليا.

وأجرى كونتي عملية جراحية لإزالة المرارة قبل أسبوعين، وقد عاد ليقود توتنام أمام ميلان، المباراة التي انتهت بخسارة السبيرز (1-0) في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، وفق ما نشره موقع «كالتشيو ميركاتو».

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وشدد النادي على أن صحة كونتي هي الأولوية الآن، وأن الجميع في النادي يتمنون له الشفاء العاجل، مؤكدا أن مساعد كونتي كريستيان ستيليني سيقود الفريق مجددا، بعد أن قاده للفوز على مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي بهدف نظيف.

الحالة الصحية لكونتي

وتحدث كونتي عن حالته الصحية قائلا: «بصراحة أمام ليستر كنت غائبا بالكامل، الطبيب أخبرني أنه لا يمكنني العودة سريعا بعد العملية الجراحية، وأنه لا يجب أن أبذل أي مجهود، لذلك لم أتواجد في الملعب أمام مانشستر سيتي».

وأضاف: «الطبيب نصحني بالراحة 15 يوما، ونصحني بعدم العودة، سأبقى في المنزل فترة إضافية، قبل العودة».