ساليرنيتانا الإيطالي يقيل مدربه نيكولا ويعين سوزا بدلا منه

القاهرة - بوابة الوسط

أقال نادي ساليرنيتانا الإيطالي الجريح مدربه دافيدي نيكولا للمرة الثانية في غضون شهر، وعيّن البرتغالي باولو سوزا بدلا منه.

وجاء في بيان مقتضب للنادي الأربعاء: «يعلن ساليرنيتانا أنه يعفي السيد دافيدي نيكولا من مهامه كمدرب للفريق الأول»، وفق ما نشر عبر موقع «فرانس 24».

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في منتصف يناير الفائت، أعلن ساليرنيتنا عن إقالة مدربه بعد الخسارة المذلة (8 - 2) أمام أتالانتا.

ولكن المالك دانيلو إيرفولينو غيّر رأيه بعد يومين، ومنح الفرصة للمدرب الذي أبقى الفريق بأعجوبة في دوري الأضواء الموسم الماضي.

لكن ذلك لم يدم طويلا بعد سقوط الفريق الإثنين ضد فيرونا (1 - 0)، أحد منافسيه للبقاء هذا الموسم.

ونشر ساليرنيتانا سريعا صورا تظهر سوزا في التدريبات وقال في بيان: «يعلن ساليرنيتانا أنه توصل إلى اتفاق مع السيد باولو سوزا وأوكل إليه قيادة الفريق الأول».

مسيرة باولو سوزا

أشرف البرتغالي (53 عاما) على فيورنتينا بين 2015 و2017 ، ولعب لصالح يوفنتوس وإنتر في التسعينيات، منذ مغادرته الدوري الإيطالي «سيري أ» درّب أيضا بوردو الفرنسي، المنتخب البولندي وفلامنغو البرازيلي.

يحتل الفريق المركز السادس عشر في الدوري على بُعد أربع نقاط من أول مراكز الهبوط، وأمام نقطتين من سبيتسيا السابع عشر الذي أقال بدوره لوكا غوتي، الأربعاء.

يلتقي ساليرنيتانا مع ضيفه لاتسيو الأحد فيما يحل يوفينتوس على سبيتسيا.

وصل نيكولا (49 عاما) إلى ساليرنيتانا في فبراير 2022 عندما كان الفريق يحتل المركز الأخير في الدوري، وفي طريقه إلى الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي «سيري ب».

لكنه نجح في البقاء بين الكبار في المرحلة الأخيرة من الموسم الماضي بفارق نقطة عن منطقة الهبوط، بعد أن خسر فقط مباراة واحدة من آخر ثماني وفاز بأربع.