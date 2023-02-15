المغرب يواجه البرازيل ودياً في طنجة في مارس المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

يخوض منتخب المغرب الأول لكرة القدم، رابع كأس العالم 2022 بقطر، مباراة ودية أمام بطل العالم خمس مرات، منتخب البرازيل في مدينة طنجة المغربية يوم 25 مارس المقبل.

وأعلن الاتحاد البرازيلي في بيان عبر موقعه الرسمي: «يبدأ المنتخب البرازيلي دورته الجديدة في مواجهة أحد المتأهلين إلى نصف نهائي المونديال الأخير»، وفق ما نشرته وكالة الأنباء المغربية «وام».

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وحقق المغرب رقمًا تاريخيًا في المونديال القطري، بعدما بات أول منتخب أفريقي وعربي يبلغ نصف نهائي البطولة، قبل أن يخسر أمام فرنسا حاملة لقب 2018، ثم تعرّض لخسارة ثانية أمام منتخب كرواتيا في مباراة تحديد المركز الثالث. في المقابل، ودع المنتخب البرازيلي المنافسات من ربع النهائي بركلات الترجيح أمام كرواتيا.

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وستكون المباراة الأولى التي تخوضها البرازيل على الأراضي المغربية.

وبعد نفي الاتحاد البرازيلي تولي المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المسؤولية الفنية للمنتخب الأول، فإن المدرب رامون مينيزيس مدرب منتخب تحت 20 سنة، هو من سيقود المنتخب في الودية أمام المغرب، لحين تعيين مدير فني «للسيليساو».

وقال رئيس الاتحاد البرازيلي إدنالدو رودريغيش: «هذه بداية جيدة لكرة القدم البرازيلية، اخترنا خصمًا قويًا وهو المغرب الذي بلغ نصف نهائي المونديال».