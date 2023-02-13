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مصير غامض يحاصر كونتي في توتنهام قبل مواجهة ميلان بدوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 فبراير 2023, 06:13 مساء
مصير غامض يحاصر كونتي في توتنهام قبل مواجهة ميلان بدوري الأبطال
كونتي يدير إحدى مباريات توتنهام. (أرشيفية - الإنترنت)
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يبدو مستقبل الإيطالي أنتونيو كونتي مدرب توتنهام الإنجليزي غامضاً أكثر من أي وقت مضى، حيث يقود فريقه الجريح ضد ميلان الثلاثاء على ملعب سان سيرو في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويعود كونتي إلى إيطاليا بعد أسبوعين فقط من خضوعه لجراحة لإزالة المرارة في وطنه ومن المرجح أن تكون عودته غير مريحة مثل زيارته السابقة، فلم يكن كونتي سعيدا منذ مطلع الموسم وخرج بتصريحات انتقدت بشكل مبطن مجلس إدارة النادي ولن يكون مفاجئًا إذا قرر الانسحاب من تدريب الفريق اللندني الشمالي بنهاية عقده معه في يونيو المقبل، بحسب «فرانس برس».

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وأعرب كونتي عن استيائه من صفقات انتقال توتنهام بينما أوضح مرارا وتكرارا أنه يعتقد أنه من غير الواقعي توقع تنافس فريقه مع منافسيه في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولا يزال توتنهام يلهث وراء أول لقب كبير له منذ العام 2008، كما أن العروض الهزيلة للفريق تحت قيادة كونتي لم تقنع الجماهير المحبطة بأنه الرجل الذي سينهي فترة الصيام.

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