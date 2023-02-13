«وو» يوجه ضربة للأمريكان كأول صيني يحرز لقبا في رابطة محترفي التنس

القاهرة - بوابة الوسط

دخل ييبينغ وو تاريخ كرة المضرب من أوسع أبوابه عندما أصبح أول لاعب صيني يحرز لقبًا في دورة لرابطة اللاعبين المحترفين إثر تغلبه على الأميركي جون إيسنر 6-7 (4-7) و7-6 (7-3) و7-6 (14-12) في نهائي ماراثوني لدورة دالاس الأميركية استمرّ زهاء 3 ساعات.

ولم يسبق لأي صيني في فئة الرجال، أن بلغ نهائي إحدى دورات المحترفين، في حين كانت مواطنته لي نا أول صينية تحرز لقبا العام 2004. وبفضل هذا الفوز، ارتقى وو من المركز الـ97 عالميا إلى 58 في التصنيف الصادر الإثنين، بحسب «فرانس برس».

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وقال وو «لقد صنعت التاريخ لبلادي، وأنا فخور جدا بنفسي. كان الأمر صعبا للغاية اليوم لقد واجهت العديد من الإرسالات الساحقة، ربما 100 ارسال». وأشاد به ايسنر بقوله «ستكون نقطة مضيئة لرياضة كرة المضرب في المستقبل».