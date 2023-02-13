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تشيفس يتغلب على إيغلز ويحرز لقبه الثالث في «سوبر بول»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 13 فبراير 2023, 06:07 مساء
تشيفس يتغلب على إيغلز ويحرز لقبه الثالث في «سوبر بول»
نجم كانساس سيتي تشيفس باتريك ماهومز يرفع كأس مباراة «سوبر بول». (فرانس برس)
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توج كانساس سيتي تشيفس بطلا لمسابقة «سوبر بول» في كرة القدم الأميركية بفوزه على فيلادلفيا إيغلز (38-35) في النهائي الذي أقيم في غليندل بولاية أريزونا، واللقب هو الثالث لتشيفس بعد العامي 1970 و2020 علما بأنه خسر نهائي العام 2021 أيضًا.

وتخطّى باتريك ماهومز إصابة في الكاحل ليقود فريقه إلى التتويج وأُختير أفضل لاعب في المباراة، وخشي أنصار تشيفس من الأسوأ عندما أصيب ماهومز قبل نهاية الشوط الأول بقليل لكنه تحامل على أوجاعه ليقلب تأخر فريقه بفارق 10 نقاط في نهاية الشوط الأول إلى فوز بفارق 3 نقاط في نهاية المباراة، بحسب «فرانس برس».

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وقال ماهمومز بعد التتويج «قلت قبل المباراة بأن لا شيء سيدفعني للابتعاد عن الملعب. كنت مدركاً بأني لن أخرج من المباراة على الرغم من أن الإصابة في كاحله ازدادت سوءًا خلال المباراة. سأهتم بهذا الأمر خلال فترة الاستراحة استعداد للموسم الجديد».

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