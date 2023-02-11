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فلامينغو البرازيلي ثالث العالم على حساب الأهلي المصري

القاهرة - بوابة الوسط السبت 11 فبراير 2023, 07:40 مساء
فلامينغو البرازيلي ثالث العالم على حساب الأهلي المصري
مهاجم فلامينغو بيدرو يحتفل بأحد أهدافه في مرمى الأهلي بكأس العالم للأندية، 11 فبراير 2023. (الإنترنت)
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توج نادي فلامينغو البرازيلي ببرونزية كأس العالم للأندية بعد فوزه في مباراة تحديد المركز الثالث على الأهلي المصري بنتيجة أربعة أهداف لهدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما في طنجة بالمغرب اليوم السبت.

وتقدم فلامينغو بالهدف الأول من ركلة جزاء عن طريق اللاعب غابرييل باربوسا في الدقيقة 11، قبل أن يعادل مهاجم الأهلي أحمد عبدالقادر الكفة لفريقه في الدقيقة 37 من الشوط الأول.

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وفي الشوط الثاني استمرت محاولات الأهلي لإدراك هدف التقدم، والذي كاد أن يسجل من علامة الجزاء، لكن ظهير الأهلي التونسي علي معلول أضاع ركلة الجزاء في الدقيقة 58.

ريمونتادا الأهلي
ولم يدم التعادل بين الفريقين كثيرا، إذ راوغ مسجل الهدف الأول للأهلي أحمد عبدالقادر دفاع الفريق البرازيلي وسجل هدفا جميلا من على حدود منطقة الجزاء، وتحديدا بالدقيقة 60، معلنا تقدم الأهلي في النتيجة.

واستفاق الفريق البرازيلي الطامح في العودة للقاء، ولم يرغب في التفريط في الميدالية البرونزية، حتى جاءت عرقلة المهاجم بيدرو على حدود منطقة الجزاء، وعاد الحكم المغربي مصطفى غربال إلى تقنية الفيديو لاحتساب ركلة جزاء، ولكنه ألغى قراره واحتسب الكرة خطأ من على حدود المنطقة، وطرد لاعب الأهلي خالد عبدالفتاح (69).

ومن خطأ من حارس مرمى الأهلي المصري محمد الشناوي، سجل فلامينغو هدف التعادل في الدقيقة 77 عن طريق المهاجم بيدرو، لتستقر النتيجة على التعادل بهدفين لمثلهما.

وبالدقيقة 80 عاد الحكم المغربي مرة أخرى إلى «الفار»، للتأكد من وجود ركلة جزاء لفلامينغو البرازيلي، وأكدها الحكم، ليسجلها المهاجم غابرييل باربوسا، موقعا على ثنائيته من علامة الجزاء بالدقيقة 84.

هداف البطولة
واقترب بيدرو مهاجم فلامينغو البرازيلي من جائزة هداف البطولة، بتسجيله الهدف الرابع في المباراة بالدقيقة 91 من اللقاء، ليوقع كذلك على رابع أهدافه في البطولة، بينما سجل الهدف الخامس في الدقيقة 97 ولكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

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