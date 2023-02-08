مفاجأة.. كرستيان آتسو لا يزال مفقودا تحت الأنقاض

القاهرة - بوابة الوسط

أكد طبيب فريق هاتاي سبور التركي جوربي قهوجي أن لاعب الفريق كرستيان آتسو لا يزال مفقودا تحت الأنقاض، جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا أول أمس الأربعاء، نافيا ما تم الإعلان عنه في وقت سابق.

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وأعلن المتحدث الرسمي للنادي مصطفى عزت في وقت سابق العثور على كريستيان أتسو حياً وتم إنقاذه من تحت الأنقاض ونقله إلى المستشفى، وهو يعاني إصابة في قدمه اليمنى وصعوبة في التنفس.

وأكد طبيب الفريق أن خطأ ما حدث، بعد الإعلان عن الوصول للاعب، إذ اكتشف الطبيب أنه ليس اللاعب الغاني، كان شخصاً آخر.