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مفاجأة.. كرستيان آتسو لا يزال مفقودا تحت الأنقاض

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 فبراير 2023, 07:19 مساء
مفاجأة.. كرستيان آتسو لا يزال مفقودا تحت الأنقاض
لاعب فريق هاتاي سبور التركي كرستيان آتسو. (أرشيفية: الإنترنت)
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أكد طبيب فريق هاتاي سبور التركي جوربي قهوجي أن لاعب الفريق كرستيان آتسو لا يزال مفقودا تحت الأنقاض، جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا أول أمس الأربعاء، نافيا ما تم الإعلان عنه في وقت سابق.

- عمليات بحث مستمرة لإخراج الغاني أتسو من تحت أنقاض زلزال تركيا المدمر
- تركيا توقف النشاط الرياضي بعد الزلزال المدمر

وأعلن المتحدث الرسمي للنادي مصطفى عزت في وقت سابق العثور على كريستيان أتسو حياً وتم إنقاذه من تحت الأنقاض ونقله إلى المستشفى، وهو يعاني إصابة في قدمه اليمنى وصعوبة في التنفس.

وأكد طبيب الفريق أن خطأ ما حدث، بعد الإعلان عن الوصول للاعب، إذ اكتشف الطبيب أنه ليس اللاعب الغاني، كان شخصاً آخر.

استئناف النشاط الرياضي في تركيا
كما أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم عودة النشاط الرياضي في البلاد 17 فبراير المقبل، بعد إيقافه جراء الزلزال، إذ ستخوض الفرق بعض اللقاءات المؤجلة، قبل استئناف الدوري.

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