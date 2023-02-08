ريال مدريد يفقد خدمات أسينسيو أمام الأهلي بكأس العالم...

كشف تقرير لجريدة «ماركا» أن لاعب ريال مدريد الإسباني ماركو أسينسيو سيغيب عن لقاء فريقه أمام الأهلي المصري في نصف نهائي كأس العالم للأندية المقام بالمغرب.
وانضم أسينسيو إلى قائمة مصابي «الميرنغي»، بعد شعوره بحِمل عضلي زائد، ما دفعه لترك تمرينات فريقه اليوم الأربعاء.
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ويغيب عن النادي الإسباني مجموعة من لاعبيه الأساسيين، إلا أنه ضم جميع اللاعبين المتاحين إلى القائمة، تحسبا لإمكانية الاعتماد عليهم في المباراة النهائية حال تعافيهم من الإصابة، وتضم قائمة المصابين المهاجم كريم بنزيما والحارس تيبو كورتواه والمدافعين إيدير ميليتاو وفيرلان ميندي.
مشوار الأهلي في البطولة
وتأهل الأهلي المصري إلى نصف نهائي مونديال الأندية بفوزه على نادي سياتل ساوندرز الأمريكي في ربع النهائي بهدف وحيد سجله متوسط ميدانه مجدي «أفشه»، فيما عبر الدور الأول أمام أوكلاند سيتي النيوزلاندي بثلاثية نظيفة، بينما يشارك ممثل أوروبا ريال مدريد من الدور نصف النهائي مباشرة.
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