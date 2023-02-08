دريس ميرتينز وزوجته يقدمان مساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال بتركيا

قدم الدولي البلجيكي دريس ميرتينز وزوجته كاترين كيركهوفس، مساعدات إنسانية للمتضررين من الزلزال في تركيا.
وانتقل ميرتينز البالغ من العمر 35 عامًا إلى نادي غلطة سراي التركي في الصيف الماضي، بعد تسع سنوات قضاها مع نابولي الإيطالي.
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مدة عقد ميرتينيز مع غلطة سراي
وأعلن غلطة سراي التركي في وقت سابق تعاقده مع المهاجم البلجيكي مجانًا بعد انتهاء عقده مع نابولي، لمدة موسم واحد قابل للتمديد عامًا آخر.
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