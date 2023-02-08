دريس ميرتينز وزوجته يقدمان مساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال بتركيا

القاهرة - بوابة الوسط

قدم الدولي البلجيكي دريس ميرتينز وزوجته كاترين كيركهوفس، مساعدات إنسانية للمتضررين من الزلزال في تركيا.

وانتقل ميرتينز البالغ من العمر 35 عامًا إلى نادي غلطة سراي التركي في الصيف الماضي، بعد تسع سنوات قضاها مع نابولي الإيطالي.

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