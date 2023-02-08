الإيطالي الألماني تيديسكو مدربا لمنتخب بلجيكا خلفا للإسباني روبرتو

القاهرة - بوابة الوسط

تعاقد الاتحاد البلجيكي لكرة القدم مع المدرب الإيطالي- الألماني دومينيكو تيديسكو، للإشراف على المنتخب الوطني حتى نهاية كأس أوروبا 2024 خلفا للإسباني روبرتو مارتينيس، وذلك وفق ما أعلن، الأربعاء، ونشر الاتحاد البلجيكي في صفحته على «تويتر» صورة لتيديسكو كتب عليه «أهلا وسهلا»، مرفقا إياها بتعليق «دومينيكو تيديسكو هو المدرب الجديد لشياطيننا، حظا سعيدا أيها المدرب».

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ثم قال في بيان على موقعه الرسمي: «يفخر الاتحاد الملكي البلجيكي لكرة القدم بالإعلان عن تعيين دومينيكو تيديسكو مدربا جديدا للمنتخب الوطني، جرى تشكيل فريق عمل داخل الاتحاد البلجيكي لكرة القدم في بداية ديسمبر، جرى تكليف فريق العمل هذا بإيجاد مدرب وطني جديد، بالإضافة إلى تقديم المشورة بشأن مواصلة تطوير النواة الفنية للاتحاد البلجيكي لكرة القدم»، حسب «فرانس برس».

وتابع: «سيخلف الإيطالي دومينيكو تيديسكو روبرتو مارتينيس كمدرب وطني للشياطين الحمر البلجيكي. سيوقع عقدا مع الاتحاد البلجيكي حتى بعد كأس أوروبا 2024، تتمثل مهمته في قيادة الشياطين الحمر للتأهل إلى كأس أوروبا 2024 في ألمانيا»، وبذلك، أكد الاتحاد البلجيكي ما تناقلته وسائل الإعلام في الأيام الأخيرة عن التوجه للتعاقد مع تيديسكو الذي سيرافقه فرانك فيركاوترين في منصب المدير الرياضي الجديد للمنتخب الذي كان يشغله أيضا مارتينيس.