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ليبرون جيمس يصبح أفضل مسجل في تاريخ «إن بي إيه»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 08 فبراير 2023, 08:23 صباحا
ليبرون جيمس يصبح أفضل مسجل في تاريخ «إن بي إيه»
نجم لوس أنجليس ليكرز ليبرون جيمس يحاول تسجيل سلة بين لاعبي بوسطن سلتيكس، (أرشيفية: ا ف ب)
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حطّم نجم نادي لوس أنجليس ليكرز، ليبرون جيمس، الرقم القياسي لأفضل مسجل في تاريخ دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «إن بي إيه»، متخطيا الرقم البالغ 38.387 نقطة والصامد 39 سنة باسم كريم عبدالجبار، الثلاثاء في لوس أنجليس.

وبعمر الثامنة والثلاثين، أضاف «الملك» لقبا جديدا إلى مسيرته الزاخرة، بعد تتويجه أربع مرات بالدوري المرموق، وقد حقق هذا الإنجاز في موسمه العشرين في الدوري، بتسجيله 36 نقطة في نهاية الربع الثالث من مواجهة ليكرز مع أوكلاهوما سيتي، رافعا رصيده إلى 38.388 نقطة، حسب وكالة «فرانس برس».

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