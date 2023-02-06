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إصابة تبعد كوري عن دوري السلة الأميركي لفترة غير محددة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 فبراير 2023, 04:33 مساء
إصابة تبعد كوري عن دوري السلة الأميركي لفترة غير محددة
ستيفن كوري. (فرانس برس)
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أعلن نادي «غولدن ستايت ووريرز» بطل دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، أن نجمه ستيفن كوري سيغيب عن الملاعب إلى أجل غير مسمى، بسبب إصابة في ركبته اليسرى.

وقال ووريرز في بيان إن «التصوير بالرنين المغناطيسي أكّد أن كوري يعاني من تمزقات جزئية في أربطة قصبة الساق العلوية في ركبته اليسرى، بالإضافة إلى تمزق في الغشاء بين العظام وكدمة في الساق»، بحسب «فرانس برس».

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وذكرت تقارير أن كوري قد يغيب عدة أسابيع، لكن ووريرز اكتفى بالقول فقط إنه «لن يلعب الإثنين، وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل بشأن مدة غيابه المحتملة في الأيام المقبلة».

وتعرض كوري إلى الإصابة السبت إثر اصطدام مع لاعب دالاس مافريكس ماكينلي رايت في الربع الثالث من المباراة التي فاز بها ووريورز.

وخرج اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا وهو يعرج ولم يكمل المباراة، وخضع لتصوير بالرنين المغناطيسي، الأحد.

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