تركيا توقف النشاط الرياضي بعد الزلزال المدمر

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير الشباب والرياضة التركي، الإثنين، إيقاف كل المنافسات الرياضية، ومنها الدوري المحلي لكرة القدم، لأجل غير مسمى بعد زلزال عنيف أسقط مئات القتلى.

وقال وزير الرياضة محمد محرم قصب أوغلو، في بيان نشره الاتحاد التركي عبر الإنترنت: «تقرر إيقاف كل الأنشطة الرياضية في البلاد بعد كارثة الزلزال وحتى إشعار آخر»، بحسب «رويترز».

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وقدّم الوزير التركي تعازيه لعائلات وأصدقاء الضحايا وتمنّى سرعة الشفاء للمصابين.

وكان زلزال بلغت قوته 7.8 درجة قد ضرب وسط تركيا وشمال غربي سوريا الإثنين، وتسبب في مقتل المئات وإصابة الآلاف مع انهيار بنايات في أنحاء المنطقة.