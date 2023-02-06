مصرع لاعب سورية السابق نادر جوخدار ونجله في الزلزال المدمر

القاهرة - بوابة الوسط

توفي نجم فرق الفيصلي والجزيرة والوحدات السابق، السوري نادر جوخدار، في الزلزال الذي ضرب المنطقة الإثنين، رفقة نجله تاج، حسب وسائل إعلام عربية.

كان جوخدار تألق في الملاعب الأردنية، ووضع بصمته كأحد أبرز المهاجمين في الألفية الجديدة، خصوصا في فترة تمثيله للنادي الفيصلي.

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وشهدت المنطقة زلزالا مدمرا في تركيا وشمال سورية، أسفر عن مقتل وجرح مئات الأشخاص، فيما تواصل فرق الإنقاذ والدفاع المدني العمل على إخراج مئات الأشخاص من تحت الأنقاض.

وبلغت قوة الزلزال 7.8 درجات على مقياس ريختر وأسفر عن سقوط أكثر من 1000 قتيل ودمّر مئات المباني وشعر به سكان الأردن وفلسطين ومصر ولبنان وقبرص.