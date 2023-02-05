مدرب الوداد: أتحمل مسؤولية الهزيمة أمام الهلال

القاهرة - بوابة الوسط

تحمل مدرب نادي الوداد البيضاوي المغربي لكرة القدم، التونسي مهدي نفطي، مسؤولية هزيمة فريقه أمام نظيره الهلال السعودي بركلات الترجيح، خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم للأندية، المقامة بالمغرب.

وقال نفطي عقب الهزيمة أمام الهلال: «أتحمل مسؤولية الخسارة، لم ننجح في الحفاظ على تركيزنا في آخر 10 دقائق من المواجهة»، وفق ما نشرته وكالة الأنباء المغربية «ماب».

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وتابع: «أنا مدرب محترف وأحترم زملائي في المهنة، إنجاز البنزرتي يحسب له، وأنا اليوم أتحدث عن نفسي، ولم نتفوق في هذه المواجهة».

الشكر لجماهير الوداد على الدعم

واختتم: «الوداد فريق قوي لكنه اصطدم برغبة واضحة للهلال، في العودة بالمباراة، أشكر جماهيرنا على الدعم والوقوف بجانبنا طيلة اللقاء».

وتلقى الوداد هزيمة أمام الهلال رغم تقدمه في النتيجة حتى الدقيقة 90، قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء، عاد بها الهلال إلى أجواء اللقاء، وأوصلت الفريق لركلات الترجيح التي ابتسمت له.