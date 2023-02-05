مدرب باريس يرفض التعليق على تصريحات مدرب بايرن

القاهرة - بوابة الوسط

رفض مدرب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي كريستوف جالتييه الرد على مدرب فريق بايرن ميونيخ الألماني يوليان ناغلزمان، بشأن تعليقه على إصابة مبابي قبل مواجهتما المرتقبة هذا الشهر.

وأعلن باريس الخميس الماضي غياب مهاجمه كيليان مبابي لثلاثة أسابيع بسبب إصابة ألمت به في فخذه الأيسر خلال لقاء مونبلييه بالدوري الفرنسي لكرة القدم، ما يعني غيابه عن مواجهة بايرن في دوري أبطال أوروبا، وفق ما نشرته وكالة «فرانس برس».

- مدرب بايرن ميونخ: لا أصدق غياب مبابي وقد تكون خدعة من باريس وأحضر نفسي على وجوده

- سان جرمان يستعد لنفض غبار إخفاقاته في الدوري الفرنسي

تصريحات جالتييه

وقال جالتييه عن كلمات ناغلزمان في تصريحات للصحفيين: «نخادع بايرن بإصابة مبابي؟ لست مضطرًا للرد عليه».

وأضاف: «لقد قرأت تصريحات يوليان، لكني لن أرد عليه، هذا ليس أسلوبي ولا أسلوب النادي الذي أنتمي إليه».